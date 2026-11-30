تجدد دولة الإمارات، في يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام، عهد الوفاء لأبنائها الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لسيادته ومكتسباته، مستحضرة بطولاتهم وتضحياتهم التي رسخت أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية. وتمثل هذه المناسبة الوطنية محطة لاستذكار مآثر الشهداء وتقدير أسرهم، والوقوف أمام ما قدموه من نماذج خالدة في الإخلاص والفداء.

وأكد مسؤولون أن ذكرى الشهداء ستظل حاضرة في وجدان المجتمع الإماراتي وذاكرة الأجيال، ومصدراً للإلهام في مواصلة مسيرة التنمية والبناء، مشيرين إلى أن الوفاء لتضحياتهم يتجسد في الإخلاص في أداء المسؤوليات، وحماية مكتسبات الاتحاد، وترسيخ قيم التلاحم والتضامن والمسؤولية الوطنية، وتعزيز حضور هذه القيم لدى الأجيال القادمة.

وقال الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس هيئة موانئ الفجيرة، أن شهداء الوطن استجابوا لنداء الواجب دفاعاً عن الوطن وحفظاً لأمنه واستقراره، مستندين إلى قيم الولاء والشهامة ونصرة الحق والعمل الإنساني، مشيداً بالقيادة الرشيدة وأسر الشهداء والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودورها في حماية الوطن.



وقال حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن تضحيات الشهداء تمثل أمانة وطنية ومسؤولية متجددة، وتغرس في نفوس الأجيال قيم الولاء والانتماء، مؤكداً أن أسر الشهداء قدمت نماذج مشرفة في الصبر والعطاء، وأن الوفاء لأبنائهم يستمر من خلال خدمة الإمارات وقيادتها وشعبها.

وأكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن شهداء الإمارات قدموا أروع صور الوفاء والانتماء، وستظل قصصهم مصدر فخر وإلهام للأجيال، تعزز قيم المسؤولية والاستعداد لخدمة الوطن والمحافظة على مكتسباته. وأعرب عن تقديره لأسر الشهداء وما قدمته من نماذج في الصبر والثبات.

وأشار سامي محمد بن عدي، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن ذكرى الشهداء ستبقى خالدة في ذاكرة الإمارات وسجل تاريخها، بما تركوه من مثال في الإخلاص وتحمل المسؤولية، مؤكداً أن تضحياتهم تستلزم مواصلة التمسك بقيم الولاء والوفاء، وتقدير أسرهم وما جسدته من صبر وتلاحم وطني.

إرث الشهداء

وقالت حليمة حميد العويس، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إن الشهداء جسدوا ببطولاتهم أسمى معاني الإخلاص والولاء والانتماء، وقدموا مثالاً خالداً في التضحية ونكران الذات، مؤكدة أن تضحياتهم تجسد القيم التي قامت عليها دولة الاتحاد، وستظل رسالة تتوارثها الأجيال.

وأكد راشد عبدالله بن هويدن، نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن تضحيات الشهداء تركت إرثاً وطنياً خالداً، ورسخت حب الوطن والذود عن أرضه وأمنه قيمةً ومبدأً، مشيراً إلى أن ذكراهم تحمل الأجيال مسؤولية صون المكتسبات ومواصلة البناء والتنمية بالعلم والعمل والإخلاص.

وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إن سيرة الشهداء جزء أصيل من ذاكرة الإمارات، وإن الوفاء لهم يكون بصون وحدة الوطن وقيمه ومستقبله، والإخلاص في العمل وخدمة المجتمع، كما أعرب عن تقديره لأسر الشهداء، مؤكداً مكانتهم الرفيعة في وجدان المجتمع الإماراتي.

وأكد الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، أن شهداء الإمارات تركوا للأجيال إرثاً من الكرامة والشجاعة والإخلاص، وأن تضحياتهم تُذكّر الجميع بمسؤولية صون الوطن وحماية مكتسباته ومواصلة مسيرة البناء، مشيداً بأسر الشهداء وما قدمته من نماذج في الصبر والثبات والولاء.

قيم الوفاء

وقال الدكتور يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن يوم الشهيد يجسد أسمى صور الوفاء الوطني، ويستحضر تضحيات أبناء الإمارات دفاعاً عن أمن الوطن وعزته، مؤكداً أن مآثرهم ستظل إرثاً راسخاً تستلهم منه الأجيال قيم الشجاعة والإخلاص والمسؤولية، وأن الوفاء لهم يتجسد في التفاني في خدمة الوطن وتعزيز جودة حياة المجتمع.

وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن شهداء الإمارات لبوا نداء الواجب بشجاعة وإخلاص، وتركوا إرثاً من العزة والشرف والانتماء، مشيرة إلى أن المؤسسة تستلهم من سيرتهم قيم التفاني في حماية صحة الإنسان، وضمان سلامة المنتجات الطبية، وترسيخ الأمن الدوائي واستدامة المنظومة الدوائية الوطنية.

وقال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن تضحيات الشهداء جسدت صلابة الإرادة الإماراتية وصدق الانتماء، وستظل سيرتهم منارة للأجيال في الإخلاص والعطاء، مؤكداً أهمية تقدير أمهات الشهداء وآبائهم وأسرهم، وما قدموه من نماذج في الصبر والولاء والتضحية.

وأشار الدكتور وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، إلى أن يوم الشهيد يجسد قيم الشجاعة والإخلاص والولاء، ويؤكد أن أمن الإمارات وكرامتها وسيادتها مسؤولية وطنية، لافتاً إلى أن المناسبة تعزز هذه القيم لدى الأجيال، وتجسد اهتمام القيادة بالشهداء وأسرهم وتخليد ذكراهم.

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إن تضحيات الشهداء رسخت معاني البذل والفداء، وكانت أساساً في حماية مكتسبات الاتحاد وصون سيادته، مؤكداً أن سيرتهم مصدر إلهام لمضاعفة الجهود ومواصلة البناء، ومشيداً بنهج القيادة في رعاية أسر الشهداء وتخليد ذكراهم.

مسؤولية وطنية

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، إن تضحيات الشهداء تمثل صفحات مضيئة في تاريخ الإمارات، وتجسد عمق الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية، مؤكداً أن استذكارهم يعزز الوعي بتاريخ الوطن ورموزه، ويلهم الأجيال مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وأكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن الوفاء للشهداء يتجسد في مواصلة العمل بإخلاص، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وتسخير الإمكانات والموارد لبناء مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن دائرة المالية تستلهم من هذه القيم مواصلة مسؤولياتها وترسيخ الاستدامة المالية دعماً لمسيرة التنمية.

وقال عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، إن إحياء يوم الشهيد يجدد قيم التلاحم والتعاضد بين القيادة وأبناء الوطن، ويخلد الملاحم البطولية التي سطرها الشهداء دفاعاً عن الدولة وإعلاءً لراية الاتحاد، مؤكداً أن سيرتهم ستظل منهجاً وطنياً تستلهم منه الأجيال معاني الانتماء والثبات والتفاني.

وأشار خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، إلى أن تخليد ذكرى الشهداء مسؤولية وطنية وتربوية تستدعي تعزيز حضور سيرهم لدى الشباب، وتحويل القيم التي جسدوها إلى ممارسات في المبادرات والعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، وترسيخ مفهوم المواطنة المسؤولة وخدمة الوطن والمجتمع.

ذاكرة الأجيال

وأكد أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن يوم الشهيد يجسد أسمى معاني التضحية والوفاء، ويخلد بطولات أبناء الإمارات، مشيراً إلى أهمية غرس قيم التضحية والمسؤولية الوطنية لدى الأطفال والنشء، وتعريفهم بمآثر الشهداء بما يعزز هويتهم الوطنية ويرسخ قيم السلام والتعايش والاستقرار.

وأكدت ميره خليفة المقرب، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية وإنسانية نستحضر فيها تضحيات أبناء الإمارات دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره، مشيرة إلى أن ذكراهم تجدد في النفوس قيم الوفاء والمسؤولية والتلاحم، وتؤكد أن صون الأوطان مسؤولية تتطلب وعي أبنائها وإخلاصهم.

وقالت الدكتورة عائشة محمد بوخاطر الشامسي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، إن يوم الشهيد مناسبة لاستذكار بطولات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مؤكدة أهمية إبقاء قيم التضحية والوفاء والانتماء حاضرة في وجدان الأجيال، وتعزيز مسؤوليتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم.

من جانبه قال الدكتور سالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة، إن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية جليلة نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لأمنه واستقراره، وسطروا بمواقفهم البطولية صفحات مشرقة في تاريخ الدولة، ستظل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة.

وأكد طالب اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، أن يوم الشهيد يجدد عهد الولاء والوفاء لأبناء الإمارات الذين ارتقوا دفاعاً عن سيادة الوطن وصون مكتسباته، مشيراً إلى أن ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار هو ثمرة تضحياتهم، وأن مواصلة البناء والعمل بإخلاص تمثل وفاءً لذكراهم.

رسالة وطنية

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إن بطولات الشهداء ستبقى منارة مضيئة في ذاكرة الوطن ومصدر إلهام للأجيال، بما ترسخه من قيم البذل والعطاء والذود عن مكتسبات الاتحاد، مؤكداً أن الوفاء الحقيقي لهم يتجسد في مواصلة مسيرة البناء والنهضة.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، أن يوم الشهيد محطة لتجديد العهد الوطني وغرس قيم التضحية في نفوس الأجيال، مشيراً إلى أن الشهداء حاضرون في إنجازات الدولة ومسيرتها، وأن مراكز الفكر والبحث تتحمل مسؤولية دراسة قيم التضحية باعتبارها رصيداً يعزز المرونة الوطنية ويحمي المجتمع في مواجهة التحديات.

وقال سلطان مطر بن دلموك الكتبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وحمايةً لمقدراته وصوناً لأمنه واستقراره، ليبقوا نماذج خالدة في الشجاعة والإخلاص والوفاء.مشيراً إلى أن هذه الذكرى تحمل معاني سامية في وجدان أبناء الإمارات.

وقال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، إن يوم الشهيد يجدد قيم العطاء والولاء والانتماء، ويعزز التمسك بالتراحم والتكافل والمسؤولية تجاه الوطن والمجتمع، مؤكداً أن المؤسسة تستلهم من تضحيات الشهداء مواصلة رسالتها الإنسانية والمجتمعية، معرباً عن تقديره لأسرهم وما قدمته من تضحيات.