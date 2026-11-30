قالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان: «يمثل يوم الشهيد مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات أبناء الوطن الأبرار، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في ميادين الشرف والواجب، وسطروا ببطولاتهم صفحات مضيئة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، لتبقى مواقفهم شاهداً على أسمى معاني الولاء والانتماء والإخلاص للوطن».

وأضافت أن تضحيات شهدائنا ستظل نبراساً للعزة والكرامة، ومصدر إلهام للأجيال المتعاقبة، بما جسدته من معاني الإقدام والشجاعة وصدق العطاء والذود عن حياض الوطن. وهي قيم أصيلة نشأت عليها دولة الإمارات، وترسخت في وجدان أبنائها، في ظل نهج وطني يؤمن بالعدل والمساواة، ونصرة المظلوم، وصون كرامة الإنسان، والدفاع عن الحق.

وتابعت: «في هذه المناسبة، نستحضر بكل إجلال ما قدمه شهداؤنا من تضحيات عظيمة، ونقف أمام مواقفهم البطولية بكل شموخ واعتزاز، فهم الذين جعلوا من حب الوطن موقفاً يُترجم إلى عمل وتضحية، ومن الولاء مسؤولية تتجلى في أسمى صور البذل والعطاء. وستظل سيرتهم حاضرة في ذاكرة الوطن، تتناقلها الأجيال بفخر، وتستلهم منها معاني الوفاء والإخلاص والمسؤولية الوطنية».

وفي يوم الشهيد، تتجدد مشاعر الفخر والامتنان لهذه التضحيات التي ستبقى خالدة في ضمير الوطن ووجدانه، ونرفع أكف الضراعة إلى المولى، عز وجل، أن يتغمد شهداء الإمارات بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ دولتنا وقيادتنا وشعبنا، ويديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة.

رحم الله شهداء الإمارات الأبرار، وجعل تضحياتهم الخالدة مصدر عز وفخر وإلهام لهذا الوطن وأجياله القادمة.