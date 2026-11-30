أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أن يوم الشهيد يجسد وفاء الوطن لأبنائه الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن سيادته وصوناً لأمنه، وسطروا بتضحياتهم صفحات مضيئة في تاريخه.

وأضاف سموه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد أن بطولات شهدائنا الأبرار ستبقى راسخة في الذاكرة الوطنية بوصفها إرثاً من الشجاعة والإخلاص يعتز به أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل.

وأوضح سموه أن الوفاء للشهداء مسؤولية وطنية تتجدد بالعمل المخلص للوطن وتعزيز مسيرته التنموية والحضارية، مشيراً إلى أهمية تعريف الأجيال القادمة بتضحيات الشهداء، وغرس الاعتزاز ببطولاتهم وترسيخ قيمهم في نفوسها، بما يعمّق انتماءها إلى الوطن، ويعزّز وعيها بواجبها تجاهه ومسؤوليتها في مواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على منجزاته.

وأعرب سموه عن تقديره واعتزازه بأسر الشهداء وذويهم، الذين قدّموا في صبرهم وثباتهم ومواقفهم أسمى صور التضحية والوفاء والعطاء، مؤكداً سموه أن رعايتهم والاهتمام بشؤونهم يمثّلان أولوية راسخة لدى القيادة الرشيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمّد شهداء الوطن الأبرار بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يديم على دولة الإمارات عزّها وأمنها واستقرارها.