أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان أن تضحيات شهداء الإمارات الأبرار ستظل منارة تهتدي بها الأجيال.

وحيا سموه ذكرى يوم الشهيد الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام والذي تعبر فيه دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً عن تقديرها للتضحيات الكبيرة لشهدائها الذين ضحوا بأرواحهم ذوداً عن حياض الوطن ودفاعاً عن ترابه الطاهر، وجادوا بدمائهم الزكية لتبقى رايته عالية خفاقة بين الأمم.

وقال سموه بهذه المناسبة الوطنية إن الاحتفاء بيوم الشهيد تذكير وتقدير لمن جادوا بأرواحهم ليبقى وطننا آمناً مستقراً، منوهاً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن في ساحات الشرف والفداء.

وأضاف: في هذه المناسبة نستذكر بكل فخر وعرفان قيم التضحية والفداء والإقدام التي تحلى بها شهداؤنا الأبرار وهم يجودون بأرواحهم من أجل أن يحيا الوطن.

ونوه سموه في هذا الشأن بما تبثه القيادة الرشيدة من قيم حب الوطن والتضحية من أجله، في نفوس أبنائه وهي القيم التي تعد نتاج الغرس الطيب للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سموه: سنظل أوفياء لتضحيات الشهداء عبر استذكار بطولاتهم والعمل بإخلاص وتفانٍ، لحماية منجزات الاتحاد، وترسيخ أركانه وتعزيز تماسكه وتكاتف أبنائه، مشدداً على أن تضحياتهم ستظل على الدوام محفورة في وجداننا ومنارةً تهتدي بها الأجيال جيلاً بعد جيل.

وأكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان في ختام كلمته أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهي تحتفي بتضحيات الشهداء الأبرار تؤكد لذويهم وأسرهم أنها لا ولن تنسى أبداً تضحيات المخلصين من أبنائها الذين قدموا أغلى ما يملكون لتحيا بلادهم عزيزة شامخة أبية، وأن أبناء الشهداء وأسرهم سيبقون دوماً موضع عناية ورعاية القيادة الرشيدة ومصدر فخر للوطن كله.