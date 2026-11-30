قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني : في يوم الشهيد، نستحضر بكل فخر واعتزاز تضحيات شهداء الإمارات الأبرار، الذين سطّروا ببطولاتهم أسمى معاني الإخلاص والتفاني والولاء، وأدّوا واجبهم الوطني بشرف وشجاعة، وذادوا عن حياض وطننا، وصانوا مكتسباته، وجسّدوا أصدق صور الانتماء للإمارات والوفاء لقيادتها الحكيمة.

وأضاف سموه : في هذه المناسبة الوطنية الجليلة، نستلهم من مواقف الشهداء الشجاعة وقيمهم النبيلة ما يعزّز عزيمتنا على مواصلة مسيرة البناء والعطاء، ونقف بإجلال وفخر أمام تضحيات رجال صدقوا العهد، وجعلوا من بطولاتهم منارة تهتدي بها الأجيال، ومدرسة وطنية في البذل والعطاء.

وأكد سموه أنه في يوم الشهيد، ننظر بثقة وتفاؤل إلى أجيال المستقبل، فشباب الإمارات ثروتنا الحقيقية، وأساس استدامة نهضتنا، والاستثمار في قدراتهم وترسيخ قيم المواطنة والولاء والانتماء في نفوسهم امتداد لرسالة شهدائنا، وعهد بمواصلة مسيرة التنمية والتقدم.

وقال سموه : نثمّن في هذا اليوم الجليل الرعاية الشاملة التي توليها قيادتنا الرشيدة لأسر الشهداء وأبنائهم، وحرصها على توفير الحياة الكريمة لهم، ومتابعة شؤونهم واحتياجاتهم، إيماناً بأن الوفاء للشهداء لا يكتمل إلا برعاية ذويهم وصون حقوقهم، فأبناء الشهداء امتداد لإرث آبائهم، ومصدر فخر واعتزاز للوطن، وشركاء في صناعة مستقبله.

وأضاف سموه: كما نستذكر بكل تقدير دور الآباء والأمهات الذين غرسوا في نفوس أبنائهم حب الوطن وقيم البذل والعطاء، وربّوهم على أن حماية الاتحاد وصون مكتسباته أمانة تتوارثها الأجيال، ومسؤولية يشترك فيها أبناء المجتمع كافة.

وقال سموه: يتجدّد أملنا ونحن نرى أبناء الإمارات، كل في موقعه، يعملون بإخلاص لرفع اسم الوطن في ميادين العلم والعمل والابتكار والتميّز، مستلهمين قيم الإمارات في العطاء والتسامح والطموح، ومتمسكين في الوقت ذاته بواجب الذود عن الوطن وحماية مكتسباته.

وأضاف سموه أن تضحيات شهدائنا ستظل حافزاً لمواصلة مسيرة البناء، وتعزيز جاهزيتنا لمواجهة التحديات، وترسيخ أمن وطننا واستقراره، والحفاظ على مكتسباته ومنجزاته، وسنبقى أوفياء لعهدهم، متمسّكين بقيمهم، عاملين على أن تظل الإمارات نموذجاً في الوحدة والتلاحم والتقدم، ووطناً آمناً مزدهراً تفخر به الأجيال.

رحم الله شهداء الإمارات الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته، وأدام على وطننا نعمة الأمن والعزّة والرخاء، وحفظ قيادتنا وشعبنا من كل مكروه.