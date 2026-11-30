أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل إجلال وفخر تضحيات شهداء الإمارات الأبرار، الذين جادوا بأغلى ما يملكون في سبيل الوطن، وسطروا بدمائهم الزكية صفحات خالدة في تاريخ دولة الإمارات، لتبقى رايتها شامخة، وسيادتها مصونة، وأبناؤها ينعمون بالأمن والعزة والكرامة .

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق الثلاثين من نوفمبر من كل عام، إن هذا اليوم ليس مجرد مناسبة نستذكر فيها بطولات شهدائنا الأبرار، بل هو تجديد لعهد الوفاء لهم، واستحضار للقيم النبيلة التي جسدوها بتضحياتهم، وترسيخ لحقيقة أن الأوطان لا تُبنى بالإنجازات وحدها، وإنما تُصان بإخلاص أبنائها، وقوة انتمائهم، واستعدادهم للبذل في سبيلها.

وأضاف معاليه أن شهداء الإمارات سيظلون حاضرين في وجدان الوطن وذاكرته، بما قدموه من نماذج خالدة في الشجاعة والإيثار وصدق الانتماء، وأن تضحياتهم ستبقى إرثاً وطنياً تتوارثه الأجيال، ومصدر إلهام لكل من يحمل مسؤولية بناء الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن أصدق صور الوفاء للشهداء تتمثل في المحافظة على ما ضحوا من أجله، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، وتعزيز تلاحم أبناء الإمارات ووحدة صفهم والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة .

وأشار معاليه إلى أن ما تنعم به دولة الإمارات من أمن واستقرار وازدهار يضاعف مسؤوليتنا جميعاً في المحافظة على منجزاتها، وترسيخ قيم الاتحاد في نفوس الأجيال، وتعزيز الوعي بأن حماية الوطن وصون مكتسباته مسؤولية مشتركة، يؤديها كل فرد من موقعه، وأن حب الوطن يتجلى في صدق العمل، وإخلاص العطاء، والاستعداد الدائم لخدمته والدفاع عنه.

ووجه معالي صقر غباش، باسمه واسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، تحية إجلال وتقدير إلى أسر شهداء الإمارات وذويهم، الذين جسدوا بصبرهم وثباتهم واعتزازهم بتضحيات أبنائهم أسمى صور الوطنية، مؤكداً أن لهم في وجدان الوطن مكانة رفيعة، وفي ذاكرته فضلاً لا يُنسى، وأن ما قدموه من تضحيات سيظل موضع اعتزاز وتقدير أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل .

كما وجه معاليه تحية فخر واعتزاز إلى منتسبي قواتنا المسلحة الباسلة، درع الوطن وسياج أمنه، وإلى كل من يسهر على حماية دولة الإمارات وصون سيادتها ومقدراتها، مثمناً ما يقدمونه من عطاء وتفانٍ في أداء واجبهم الوطني، وما يجسدونه من قيم الشجاعة والإخلاص والوفاء للوطن وقيادته .

وفي ختام تصريحه، دعا معاليه المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الإمارات الأبرار بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، ويديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والعزة والازدهار .