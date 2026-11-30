أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر فيها بكل إجلال واعتزاز تضحيات أبناء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لأمنه وسيادته وكرامته، مشيراً سموه إلى أن الوفاء للشهداء عهد متجدد يتجسد في صون القيم النبيلة التي رسخوها والاقتداء بما قدموه من صور التضحية والشجاعة والإخلاص والانتماء.

وفيما يلي نص كلمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة:

في يوم الشهيد، نقف إجلالاً وإكباراً لتضحيات أبناء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم في ميادين الواجب، دفاعاً عن وطنهم، وصوناً لأمنه وسيادته وكرامته. لقد جسّد شهداؤنا الأبرار أسمى معاني الشجاعة والوفاء والإخلاص، وسطّروا بتضحياتهم صفحات مشرّفة في تاريخ الإمارات، ستبقى خالدة وشاهداً على رجال صدقوا عهدهم مع وطنهم، وجعلوا من أرواحهم ثمناً لعزته ورفعته.

إن الوفاء لشهدائنا عهد متجدد، لا يقتصر على تخليد ذكراهم، بل يمتد إلى صون القيم النبيلة التي جسّدوها، والاقتداء بما قدّموه من صور التضحية والشجاعة والإخلاص والانتماء. لقد ترك شهداؤنا إرثاً وطنياً ستظل الأجيال تستلهم منه معاني الوفاء والمسؤولية، وتستمد من سيرهم العزيمة على خدمة الوطن والذود عن مكتسباته.

وفي هذا اليوم، نوجّه تحية تقدير واعتزاز إلى رجال قواتنا المسلحة الذين يحملون أمانة الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره، ويواصلون أداء واجبهم بكل إخلاص واقتدار، مستلهمين من تضحيات شهدائنا الأبرار، ومن القيم الراسخة التي غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معاني الولاء والشجاعة والبذل في سبيل الوطن.

ونستذكر بكل تقدير أسر شهدائنا الأبرار، التي غرست في نفوس أبنائها قيم الولاء وحب الوطن. كما نتوجّه إلى أمهات الشهداء وآبائهم وزوجاتهم وأبنائهم بأصدق مشاعر التقدير والامتنان، مؤكدين أن شهداءنا سيظلون حاضرين في ذاكرة الإمارات وقلوب أبنائها.

رحم الله شهداء الإمارات الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته، وجزى أسرهم وذويهم خير الجزاء، وأدام على وطننا نعمة الأمن والعزة والاستقرار، وحفظ رايته عالية خفاقة.