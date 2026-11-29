

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير، وذلك في رسالة وجّهها سموه إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وأكدت بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن الدولة ستواصل العمل مع شركائها من خلال الحوار والدبلوماسية، من أجل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يصون كرامة الشعب الفلسطيني، ويتيح لشعوب المنطقة العيش في سلام وأمن واستقرار.