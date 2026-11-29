



أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية تجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بتضحيات شهداء الوطن الأبرار، الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن أمن الإمارات وصوناً لمكتسباتها وسيادتها.

وقال سموه، في كلمة بهذه المناسبة، إن تضحيات أبناء الإمارات البواسل ستظل راسخة في ذاكرة الوطن، وإن إحياء هذه المناسبة يمثل رسالة وفاء وتقدير وعرفان للشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس للذود عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.

وأضاف سموه: نستذكر معاً بطولات شهدائنا الأبرار، ونترحم على أرواحهم الطاهرة، ونحيّي ضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة، رمز الرجولة والشرف والشهامة، المرابطين في مختلف ميادين البذل والعطاء، والذين يذودون عن الوطن ويحمون مقدراته ويحافظون على أمنه واستقراره، ويسطرون كل يوم فصولاً جديدة في سجل عز الإمارات، لتواصل دولتنا مسيرتها المباركة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

ووجّه صاحب السمو حاكم أم القيوين تحية تقدير وإجلال إلى أمهات الشهداء وذويهم، مشيداً بما قدمه أبناؤهم من تضحيات عظيمة تجسد أسمى معاني الفخر والاعتزاز.

وأكد سموه أن الولاء والعطاء والتضحية قيم متأصلة في نفوس أبناء الإمارات، وميراث عز تتناقله الأجيال، ودليل على أن تلاحم أبناء الدولة واصطفافهم خلف قيادتهم الرشيدة يمكّنهم من تجاوز مختلف التحديات ومواصلة مسيرة العمل والإنجاز، وصولاً بالإمارات إلى أعلى مراتب الرفعة والازدهار.