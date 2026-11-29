سموه: تضحيات شهداء الإمارات ستظل حية في وجدان الأجيال

أبناء الإمارات يجددون العهد على صون سيادة وطنهم وأمنه واستقراره

قواتنا المسلحة أظهرت كفاءتها العالية في تنفيذ كل المهام

دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كلمة لسموه بمناسبة يوم الشهيد، أن تضحيات شهداء الإمارات ستظل حية في وجدان الأجيال، تعزز وحدة أبناء الوطن وترسخ هويتهم الوطنية، وأن أبناء الإمارات يجددون العهد على صون سيادة، وطنهم، وأمنه، واستقراره. وأشاد سموه بجاهزية القوات المسلحة وكفاءتها في أداء مهامها. وفيما يلي نص كلمة سموه:

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها المواطنون والمواطنات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والسلام على شهدائنا الأبرار وأسرهم الصابرة المحتسبة.

والسلام لوطننا وشعبنا.

والحمد لله الذي هدانا للاحتفاء بشهدائنا والاجتماع حولهم في يومهم السنوي لنحيي ذكراهم في نفوس أجيالنا، مؤكدين القيم المتجذرة في ثقافتنا وتراثنا وتقاليدنا؛ قيم الوفاء والعطاء والولاء والانتماء في أعلى مراتبها وأشرف غاياتها.

هؤلاء الشهداء ثمار من شجرة الإمارات المباركة الممتدة جذورها في أعماق التاريخ، فمنذ وُجدنا على هذه الأرض، وأجيالنا المتعاقبة تزخر بالرجال الشجعان الذين حافظوا عليها وقهروا الصعاب والتحديات، وصولاً لجيل التأسيس الذي أقام اتحادنا وأرسى قواعد نهضتنا، وجيل التمكين الذي اجترح نموذجنا الإماراتي المتألق.

وإذ تبوأ شهداؤنا مكانتهم العزيزة في سرديتنا الإماراتية وذاكرتنا الجماعية، فإن عطاءهم يتواصل ويفيض في يومهم السنوي بما يزيد وحدة أسرتنا الإماراتية وثوقاً، وهويتنا الوطنية عمقاً وحضوراً، ويؤكد استعداد أبناء الإمارات لبذل الأرواح دفاعاً عن حرية وطننا وسيادته، وأمنه واستقراره وازدهاره.

وحسب شهدائنا من الأسلاك العسكرية والمدنية والدبلوماسية والحماية المدنية أنهم نموذج أجيال الاتحاد التي أعطت بإخلاص وتفانٍ في كل مواقع العمل الوطني، مستلهمة رؤى وطموحات قادتها، وملتفة حول سياساتهم، فكانت المحرك الذي كتب لخططنا ومشاريعنا النجاح، وسار ببلادنا إلى المكانة العزيزة التي تتبوؤها، وضمن لدولتنا الحضور الفاعل في شؤون منطقتنا وعالمنا.

أيها المواطنون والمواطنات

ونحن نجتمع اليوم حول شهدائنا، إنما نجتمع أيضاً حول قواتنا المسلحة التي جسد الشهداء قيمها ومبادئها ومناقب منسوبيها، وأكدوا بدمائهم الزكية أن وطننا قوي بأبنائه منيع بعطاءاتهم، وحصين بإخلاصهم وتضحياتهم.

لقد أظهرت قواتنا المسلحة كفاءتها العالية في تنفيذ كل المهام التي أوكلت إليها. ويقدم أداؤها في الظرف الاستثنائي الذي تعيشه منطقتنا شهادة جدارة لخطط تكوين ضباطها وجنودها، ونجاحها في مواكبة وإدارة أحدث وأعقد نظم السلاح في العالم، بما في ذلك ما تنتجه صناعاتنا العسكرية التي أسهمت في صد العدوان الذي تعرضت له بلادنا.

تحية إجلال وإكبار للقائد الأعلى لقواتنا المسلحة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فقد قاد سموه مسيرة بناء قواتنا المسلحة، وسهر على تطويرها وتعزيز قدراتها لتظل درع الوطن المتينة، ومظلته الحامية، ومبعث الاطمئنان على حاضره ومستقبله.

والتحية موصولة لضباط وجنود قواتنا المسلحة وزملائهم الذين سبقوهم في السلك العسكري. هؤلاء الرجال والنساء الشجعان يؤكدون في كل يوم أنهم يضعون سلامة وطننا وأمنه قبل سلامتهم الشخصية، وأنهم متأهبون على مدار الساعة في البر والبحر والجو لحراسة ثغورنا والحفاظ على حرمة أرضينا ومياهنا وسمائنا في وجه كل طامع ومتربص.

اليوم ووطنا يجتمع حول شهدائنا الأبرار، وتعلو فيه قيم التضحية والفداء والعطاء، يجدد الإماراتيون والإماراتيات رسالتهم لكل من يعنيه الأمر، بأن إرث الشهداء حي فينا، وأننا جاهزون دائماً لتقديم أغلى ما نملك لصون حرية وطننا، وتوطيد أمنه واستقراره وازدهاره.

أحمد المولى سبحانه وتعالى على اصطفائه الشهداء في رحابه ينعمون بما آتاهم من فضله. وأشكره على ما كتبه لنا من توفيق في أعمالنا، وما أنعم به على وطننا وشعبنا من خير ونجاح. وأسأله أن يشد أزرنا على صراطه المستقيم، وأن يهدينا إلى ما يحب ويرضى، وأن يحفظ وطننا من كل مكروه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.