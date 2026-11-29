

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة نستحضر فيها بكل فخر وإجلال تضحيات أبناء الإمارات الأبرار، الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لكرامته ومكتسباته، وخلّدوا أسماءهم في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه.

وقال سموه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «إن تضحيات شهدائنا الأبرار ستبقى شاهداً على أصالة شعب الإمارات ووفائه لقيم العزة والشرف والتضحية، ومصدر إلهام للأجيال القادمة».

وأشار سموه إلى أن يوم الشهيد يجسّد أسمى معاني الوفاء والعرفان لأبناء الوطن الذين قدّموا أرواحهم في سبيل عزته ورفعته، ويعكس عمق قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، مؤكداً أهمية استلهام الأجيال القادمة من تضحيات الشهداء معاني الإخلاص والعطاء والتفاني في خدمة الوطن والمحافظة على مكتسباته.

وأعرب سموه عن اعتزازه بأسر الشهداء وذويهم، الذين قدّموا للوطن أغلى ما يملكون، مؤكداً أن الوفاء لتضحيات الشهداء وتقدير أسرهم مسؤولية وطنية تجسّد القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، سائلاً الله تعالى أن يتغمد شهداء الإمارات الأبرار بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يديم على دولة الإمارات أمنها وعزها واستقرارها.