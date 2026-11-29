



أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن يوم الشهيد يمثل محطة وطنية نستذكر فيها ما قدمه شهداء الإمارات من تضحيات عظيمة، ونجدد فيها العهد على صون القيم والمكتسبات التي ضحوا من أجلها، مشيراً إلى أن الوفاء لهم لا يقف عند حدود إحياء ذكراهم والاعتزاز ببطولاتهم، بل يتجدد بالإخلاص في خدمة الوطن، وأداء الواجب، والمحافظة على أمنه واستقراره، ومواصلة العمل من أجل تقدمه وازدهاره.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، إن هذه المناسبة الوطنية تستحضر مواقف رجال آمنوا بواجبهم، ولبوا نداء الوطن بشجاعة وثبات، وبذلوا أغلى ما يملكون دفاعاً عن أرضه وكرامته ونصرة للحق. لقد ترك هؤلاء الأبطال سيرة مشرّفة يعتز بها شعب الإمارات، وأثبتوا أن حب الوطن لا يُقاس بما نقوله عنه، بل بما نقدمه من أجله حين تستدعي المسؤولية البذل والعطاء.

وأضاف سموه أن يوم الشهيد يحمل رسالة إلى أبناء الإمارات وبناتها، بأن خدمة الوطن ليست مسؤولية مرتبطة بميدان واحد أو مهمة بعينها، وإنما واجب تتعدد مجالاته، ويؤديه كل إنسان من موقعه، بصدق العمل وحسن الأداء والحرص على المصلحة العامة. فالأوطان التي قدم أبناؤها أرواحهم دفاعاً عنها جديرة بأن نصون مكتسباتها، وأن نبذل ما نستطيع من أجل تقدمها وازدهارها.

وأشار سمو ولي عهد عجمان إلى أن هذه المعاني امتداد للقيم التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين أرسوا دعائم الاتحاد على المحبة والتكاتف والإخلاص، وجعلوا من الشهامة ونصرة الحق ونجدة الأشقاء وإغاثة المحتاج مبادئ أصيلة في نهج دولة الإمارات.

وأوضح سموه أن شهداء الوطن لم يكتفوا بحمل تلك القيم في نفوسهم، وإنما جسدوها بمواقفهم وتضحياتهم، وأظهروا ما يتحلى به أبناء الإمارات من شجاعة وإيمان بالواجب واستعداد لتحمل المسؤولية. وستبقى ذكراهم حاضرة بما تمنحه للمجتمع من قوة وتماسك، وبما تغرسه في النفوس من اعتزاز بالاتحاد ورايته.

وأعرب سموه عن بالغ تقديره واعتزازه بأسر الشهداء وذويهم، الذين قدموا للوطن أعز أبنائهم، مؤكداً أن ما قدمته هذه الأسر من تضحيات يستحق كل الإجلال والعرفان، وأن أبناءها سيظلون موضع فخر واعتزاز لدى شعب الإمارات.

وثمّن سموه ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بأسر الشهداء، تقديراً لتضحيات أبنائهم ووفاءً لذكراهم، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام يجسد أصالة القيم الإنسانية في المجتمع الإماراتي.

كما وجه سموه تحية تقدير إلى أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين يواصلون أداء واجبهم في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، ويتحملون مسؤوليات جسيمة في ميادين الشرف والواجب، مؤكداً أن ما يبذلونه من جهود يعكس روح التضحية والإخلاص التي يعتز بها أبناء الإمارات.

وشدد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على أن ذكرى الشهداء ستظل دافعاً إلى مزيد من التكاتف والعطاء، وأن الوفاء الحقيقي لهم يكمن في أن نحافظ على الوطن قوياً موحداً، ونواصل العمل من أجل مستقبله بما يليق بتضحيات رجاله.