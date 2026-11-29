

قال سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة: «نستحضر في يوم الشهيد مواقف خالدة أبطالها رجال الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً له، وحفاظاً على سيادته وأمنه وسلامة شعبه، في أعلى صورة من صور التضحيات والبطولات التي يقدمها الإنسان في سبيل العيش بعزة وكرامة، ورفعة للوطن الذي يعلي من شأن شعبه، ويوفر لهم سبل العيش الكريم وأفضلها، ويمتد خيره إلى أنحاء العالم».

وأضاف سموه: «يمثل يوم الشهيد مناسبة نستذكر فيها بمشاعر من الفخر والتقدير ما قدمه أبناء الوطن الشهداء، خلال أدائهم مهامهم الوطنية في ساحات الشرف داخل الدولة وخارجها، ملتزمين بثبات في واجبهم الوطني الذي يعكس ما تربوا عليه من قيم ومبادئ للدفاع عن الحق، والوقوف بجانب الأشقاء، ومساعدة المحتاجين أينما كانوا».

ولفت سموه إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تقف في كل عام وقفة وفاء بمناسبة يوم الشهيد تقديراً لتضحيات الشهداء، ويمتد هذا الوفاء في رعاية ذوي الشهداء وأسرهم وتلبية احتياجاتهم في جميع الخدمات التي تعزز من استقرارهم الأسري وتضمن لهم العيش الكريم، وذلك إجلالاً لما قدمه الأبطال الشهداء من فداء للنفس من أجل وطنهم والذي يحق لأسرهم أن تفخر به.