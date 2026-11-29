

أكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أنّ «يوم الشهيد» سيبقى عنواناً خالداً لتضحيات أبناء الإمارات الذين سطروا بتضحياتهم أسمى معاني الوفاء والانتماء، وآمنوا بأنّ عزّة الوطن فوق كل اعتبار، وأنّ أمنه وحمايته شرف تهون في سبيله الأرواح.

وقالت سموّها: «في يوم الشهيد نروي فصولاً مضيئة من الشجاعة والإقدام.. ارتقى فيها حب الوطن إلى أسمى مراتب البذل والفداء.. ونستحضر قصص أبطالٍ منحوا الوطن أغلى ما يملكون، لتبقى أرضه حصناً للأمان، وغده امتداداً لأمجادٍ لا تغيب. لقد غاب شهداؤنا بأجسادهم، لكن حضورهم سيبقى حياً في وجدان الإمارات وذاكرتها؛ فأثرهم باقٍ.. نلمسه في طمأنينة بيوتها.. وفخر أبنائها.. وشموخ رايتها.. ونراه في كل إنجاز يتحقق على أرضها. وما تركوه لنا من إرثٍ معنوي وأخلاقي عظيم سيبقى شاهداً على أنّ الوفاء الحقيقي للأوطان يتجلّى في صدق الأفعال، ونبل المواقف، وعظمة المسؤولية».

وأضافت سموّها: «في هذا اليوم تتجه قلوبنا بعظيم الامتنان لأسر الشهداء، الذين منحوا الإمارات نماذج استثنائية في الإخلاص والشهامة، وحملوا ألم الفقد بكبرياء يليق بعظمة التضحية، وقدّموا للعالم بأسره دروساً في الصبر والإيمان. وستبقى الإمارات وفية لأبطالها، تحفظ أسماءهم في سجل مجدها، ليظل الوطن الذي افتدوه بأرواحهم عزيزاً شامخاً كما أرادوه دوماً».