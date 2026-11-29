



أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دولة الإمارات تقف في الثلاثين من نوفمبر من كل عام، وقفة إجلال ووفاء، نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز أروع صور العطاء والبذل التي تجسّدت في تضحيات شهداء الوطن الأبرار، الذين سطّروا أسمى معاني الشجاعة والولاء والانتماء، وقدّموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لسيادته وحمايةً لمكتسباته، ليظل شامخاً عزيزاً، ولينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار.

وقال سموّه: في يوم الشهيد، نستحضر بكل تقدير سيرة أبطال آمنوا برسالة وطنهم ولبّوا نداء الواجب بشجاعة وإقدام، ليقدموا بإخلاصهم ونكرانهم للذات نموذجاً نادراً لمعنى المسؤولية التي يحملها الإنسان تجاه وطنه، إذ تركوا لنا وللأجيال من بعدنا إرثاً من القيم والمواقف الخالدة وسيظل الوفاء لهم عهداً نجدّده بالعمل من أجل رفعة الإمارات، وبالحفاظ على ما حققته دولتنا من منجزات، وبترسيخ التلاحم وتعزيز الاصطفاف خلف قيادتنا الرشيدة وتحت رايتنا الموحّدة.

وأضاف سموّه أن ما قدمه شهداؤنا من عطاء وبذل يذكّرنا دائماً أن حب الوطن يتجلّى في أداء الواجب، وفي الإخلاص للعمل، وفي تحمّل كل فرد منا مسؤوليته في خدمة مجتمعه، وفي نقل سِيَر الشهداء إلى الأجيال القادمة، وأن نعرّفهم بما قدّموه من أجل وطنهم، ليجدوا في مواقفهم قدوةً يستلهمون منها الشجاعة والثبات والإيثار، ويترجموا هذه القيم إلى عملٍ يسهم في بناء مستقبل دولتنا وتعزيز مكتسبات اتحادنا.

وحول النموذج الوطني الفريد الذي قدمه أسر الشهداء ومدى تقدير الوطن لما أظهروه من عمق الانتماء للوطن، قال سموّه: في هذا اليوم، نتوجّه بأسمى آيات التقدير والعرفان إلى أُسر الشهداء وذويهم، الذين قدّموا للوطن أغلى ما يملكون، وضربوا بصبرهم وثباتهم مثالاً يُحتذى في قوة العزيمة وصدق الانتماء ستظل أسماء وسِيَر هؤلاء الأبطال حاضرةً في ذاكرة الإمارات، وستبقى موضع فخر واعتزاز في وجدان شعبها. وسيدوم تقدير أسر الشهداء والوقوف إلى جانبها جزءاً أصيلاً من وفاء الوطن لمن بذلوا أرواحهم في سبيل حماية ركائز عزته وكرامته.

واستطرد سموّه قائلاً: تتجلّى مسؤوليتنا اليوم في أن نصون الأمانة التي تركها لنا الشهداء، بأن نواصل مسيرة البناء التي بدأها الآباء المؤسسون، مسترشدين برؤية قيادتنا الرشيدة فكل إنجاز نحقّقه، وكل جهد نبذله لتعزيز أمن الإمارات واستقرارها وإعلاء شأنها، هو امتداد لمسيرة العطاء التي قدّم فيها شهداؤنا أغلى ما يملكون.

وختم سموّه بقوله: رحم الله شهداء الإمارات الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته، وجزى أُسرهم وذويهم خير الجزاء، وحفظ قيادتنا الرشيدة ووطننا الغالي وشعبنا الأبيّ الكريم، وأدام على دولتنا نعمة الأمن والعزة والاستقرار. ونسأل الله أن يوفّقنا للوفاء بعهدهم، وأن تبقى راية الإمارات عالية خفّاقة، وأن تظل دولتنا، بعزم أبنائها وتلاحمهم، ماضيةً على طريق التقدّم والازدهار جيلاً بعد جيل.