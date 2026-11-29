



أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن تضحيات شهداء الإمارات الأبرار ستظل خالدة في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، ورمزاً للعزة والكرامة، ومصدر إلهام للأجيال في قيم الولاء والانتماء والتفاني في خدمة الوطن وصون مكتسباته.

وقال سموّه، بمناسبة يوم الشهيد: قدّم شهداء الإمارات الأبرار أرواحهم فداءً للوطن، وسطّروا ببطولاتهم صفحات مشرقة في تاريخه، وجسّدوا أسمى معاني الشجاعة والإخلاص والوفاء، وضربوا أروع الأمثلة في التضحية وبذل الغالي والنفيس دفاعاً عن عزته وكرامته.

وأضاف سموّه: ستظل تضحيات شهدائنا مصدر إلهام نستمد منه معاني الشجاعة والمسؤولية، ونتعلّم من مواقفهم أن حب الوطن التزام راسخ وعطاء لا تحدّه حدود، واستعداد دائم للذود عن أرضه وصون سيادته وحماية أمنه واستقراره، وأن قوة الإمارات تستند إلى إخلاص أبنائها وتلاحمهم.

وقال سموّه: نستحضر في هذه المناسبة الوطنية الجليلة النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين غرسوا في نفوس أبناء الإمارات قيم الولاء والوفاء والتضحية، وجعلوا من وحدة الصف والتكاتف أساساً لقوة الوطن ومنعته، وهي القيم التي تجسّدت في بطولات شهدائنا، وستبقى ركيزة راسخة في مسيرتنا الوطنية تتوارثها الأجيال.

وأعرب سموّه عن بالغ الإجلال والتقدير لأسر الشهداء وذويهم، قائلاً: إننا إذ نترحّم على أرواح شهدائنا الأبرار، فإننا نثمّن تضحيات أسرهم التي قدّمت للوطن أبناءً حملوا أمانة الدفاع عنه بكل شرف وإخلاص، وستظل هذه الأسر موضع فخر واعتزاز، بما أظهرته من صبر وثبات وإيمان، وما قدّمته من نموذج مشرّف في التضحية والوفاء.

وأكد سموّه أن دولة الإمارات، تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، تواصل ترسيخ قيم الوفاء لشهداء الوطن وتخليد ذكراهم، تقديراً لما قدّموه من تضحيات، وتأكيداً أن الإمارات لا تنسى أبناءها الذين بذلوا أغلى ما يملكون دفاعاً عنها وعن مبادئها.

وأردف سموّه إن الوفاء لشهدائنا مسؤولية تتجاوز إحياء ذكراهم، لتتجسّد في مواصلة العمل المخلص من أجل رفعة الوطن، والمحافظة على أمنه واستقراره ومكتسباته، وغرس قيم التضحية والانتماء في نفوس الأجيال الجديدة، وتجديد العهد بأن تظل الإمارات قوية بوحدتها، عزيزة بأبنائها، شامخة برايتها.

واختتم سموّه قائلاً: رحم الله شهداء الإمارات الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته، وأدام على وطننا نعمة الأمن والأمان والعزة والرخاء، وحفظ قيادتنا الرشيدة وشعبنا الوفي، لتبقى دولة الإمارات، كما أراد لها مؤسسوها وكما ضحّى من أجلها شهداؤها، وطناً للعزة والكرامة والوفاء.