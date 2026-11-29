



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشرقية والشمالية والساحلية، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:28 والمد الثاني 07:13 والجزرالأول عند الساعة 10:20 والجزر الثاني عند الساعة 23:44

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 13:26 والمد الثاني 02:41 والجزر الأول عند الساعة 08:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 21 85 30

دبي 31 22 85 40

الشارقة 31 22 80 35

عجمان 31 23 80 30

أم القيوين 31 23 75 35

رأس الخيمة 30 21 75 35

الفجيرة 29 23 80 45

العين 30 21 70 30

ليوا 30 19 75 30

الرويس 30 18 85 30

السلع 27 19 80 35

دلما 28 21 80 40

طنب الكبرى/ الصغرى 28 22 85 45

أبو موسى 28 23 85 45