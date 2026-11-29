أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات تستقبل عيد الاتحاد الخامس والخمسين، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أزمات وتحديات، بثقة راسخة بمؤسساتها وتفاؤل بمستقبلها ومسيرتها التنموية.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "والإمارات على بُعد أيام من الاحتفال بعيد الاتحاد الخامس والخمسين، نحمد المولى على نعمه، قيادة مخلصة وحكيمة تدير إحدى أعتى الأزمات بخبرة وحنكة، وأمن واستقرار وثقة راسخة بالمؤسسات، وشعب وفيّ وشريك في صناعة الحاضر والمستقبل بكل ما يحمله من رؤية وطموح. والعالم من حولنا ينظر إلى صمودنا ونهوضنا بتقدير وإعجاب".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "ورغم أننا لا نزال في أتون الأزمة، فإننا نستقبل عيد اتحادنا بثقة تزداد رسوخاً، وتفاؤل يتجدد بمستقبل الإمارات ومسيرتها المباركة".