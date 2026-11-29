أعلنت قمة المليار متابع عن استقطاب "ملتقى العلامات التجارية لصناع المحتوى بالشراكة مع ألفان" «Brand Village powered by Alfan» لأكثر من 20 علامة تجارية أعربت عن رغبتها بالمشاركة في الملتقى، الذي يشكل مساحة مخصصة لصناع المحتوى المبدعين، صممت لتمكينهم من التواصل بشكل مباشر مع العلامات التجارية واستكشاف فرص التعاون فيما بينهم خلال فعاليات النسخة الخامسة من القمة التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في جميرا أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، من 8 إلى 10 يناير 2027، تحت شعار "المحتوى الهادف".

ويهدف "ملتقى العلامات التجارية لصناع المحتوى بالشراكة مع ألفان" «Brand Village powered by Alfan» إلى تمكين صناع المحتوى من الالتقاء بشكل مباشر مع العلامات التجارية المهتمة بإبرام شراكات معهم، واستكشاف فرص التعاون لتنفيذ حملات تسويقية خلال فعاليات النسخة الخامسة من القمة، بما يعزز فرص التعاون المباشر بين الجانبين ويدعم نمو اقتصاد صناعة المحتوى الرقمي. يذكر أن "ألفان" شريك استراتيجي للنسخة الخامسة من القمة.

وأكدت سعادة عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع، أن ملتقى العلامات التجارية لصناع المحتوى بالشراكة مع ألفان «Brand Village powered by Alfan» يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات بين العلامات التجارية وصناع المحتوى، من خلال توفير مساحة تفاعلية تتيح لهم التواصل المباشر واستكشاف فرص التعاون وتحويلها إلى مشاريع وحملات تسويقية ملموسة، بما يسهم في تطوير قطاع اقتصاد صناعة المحتوى، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشراكات التي تجمع المبدعين بالعلامات التجارية.

من جهته، قال محمد فتّال، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "ألفان": إن ملتقى العلامات التجارية لصناع المحتوى بالشراكة مع ألفان (Brand Village powered by Alfan) يجسد تجربة منصتنا على أرض الواقع خلال النسخة الخامسة من قمة المليار متابع. وباعتبارها أكبر تجمع لصناع المحتوى في العالم، تتيح القمة لصناع المحتوى فرصة إبرام الشراكات المناسبة مع العلامات التجارية التي طالما تطلعوا إلى التعاون معها.

وأضاف أنه بالنسبة للعلامات التجارية، تمثل القمة فرصة مثالية لاكتشاف التنوع الكبير في صناع المحتوى القادرين على إيصال رسائلها بفاعلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والعثور على الشركاء الأنسب لها من خلال منصة ألفان، ويسعدنا أن نشهد مشاركة علامات تجارية مثل أنكر، وكيت كات للمشروبات الجاهزة، بالإضافة إلى بروكتر آند غامبل مع محفظتها من العلامات التجارية الرائدة، بما في ذلك هيد آند شولدرز، وبانتين، وتايد، وغيرها الكثير في القمة، للإسهام في دفع عجلة نمو اقتصاد صناعة المحتوى.

ويشارك في ملتقى العلامات التجارية لصناع المحتوى بالشراكة مع ألفان «Brand Village powered by Alfan» عددا من كبرى الشركات العالمية، منها بروكتر آند غامبل، وهي شركة متعددة الجنسيات متخصصة في السلع الاستهلاكية، تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1837 وتهتم في خمسة قطاعات رئيسية، تشمل: الجمال، والعناية الشخصية، والرعاية الصحية والمنزلية، ورعاية الأطفال، والأنوثة والعائلة، وتنضوي تحتها العشرات من كبرى العلامات التجارية العالمية. وحققت الشركة إيرادات خلال الربع الأول من العام المالي 2027، قدرها 23.3 مليار دولار، وأنفقت على التسويق والإعلانات أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2026، والذي انتهى في يونيو الماضي. لتحتل المرتبة الخامسة عالمياً والثالثة في الولايات المتحدة ضمن تصنيف كبار المعلنين الصادر عن مؤسسة Ad Age لعام 2026.

ومن الشركات المشاركة شركة "أنكر"، وهي علامة تجارية إلكترونية تأسست في الصين العام 2011، تشتهر بأجهزة الكمبيوتر الطرفية والأجهزة المحمولة، والتي تشمل الشواحن المتنقلة، وسماعات الأذن، وسماعات الرأس، ومكبرات الصوت، ومراكز البيانات، وكابلات الشحن، المصابيح، والعديد من المنتجات الأخرى ، وحققت الشركة إيرادات بأكثر من 3.9 مليار دولار، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، وتقدر قيمتها السوقية بأكثر من 10 مليارات دولار، ويعمل لديها أكثر من 6300 موظف حول العالم. وأنفقت الشركة على المبيعات بما فيها الإعلانات التسويقية، أكثر من 775 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2026.

وينضم إلى ملتقى العلامات التجارية لصناع المحتوى بالشراكة مع ألفان «Brand Village powered by Alfan» صناع المحتوى المشاركون في النسخة الخامسة من القمة ممن لديهم 5 آلاف متابع أو أكثر، بما يتيح لهم الاطلاع على الفرص المتاحة للتعاون مع العلامات التجارية، والتقدم للحملات مباشرة في موقع القمة، وتتولى كل علامة تجارية اختيار صناع المحتوى المناسبين لحملاتها التسويقية، وإبرام شراكات تعاون معهم.

ويعكس "ملتقى العلامات التجارية لصناع المحتوى بالشراكة مع ألفان" توجه قمة المليار متابع، لتعزيز التكامل بين العلامات التجارية وصناع المحتوى، وإتاحة الفرص لكلا الطرفين لتحويل اللقاءات والتواصل إلى شراكات عمل وحملات تسويقية قابلة للتنفيذ، بما يدعم نمو اقتصاد صناعة المحتوى ويوسع آفاق التعاون بين مختلف أطرافه، ويرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة للمبدعين من مختلف أنحاء العالم.