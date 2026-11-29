دعت قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة في لوس أنجلوس مواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وذلك إثر الهزة الأرضية التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس، مع احتمالية حدوث هزات ارتدادية.

وأكدت القنصلية، في تنبيه لها، أهمية الالتزام بتعليمات وإرشادات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حفاظاً على سلامتهم.

كما دعت المواطنين إلى التواصل مع البعثة في حالات الطوارئ عبر الرقمين: 0097180024 أو 0097180044444، مشددة على أهمية التسجيل في خدمة "تواجدي" لضمان سهولة التواصل وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.