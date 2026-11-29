أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع مملكة البحرين الشقيقة، واستنكارها للتصريحات والادعاءات المسيئة التي صدرت خلال اللقاء الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، وتناولت مملكة البحرين وسلطتها القضائية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، رفض دولة الإمارات أي محاولات تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين أو التدخل في شؤونها الداخلية، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول ومؤسساتها القضائية، والالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأشادت الوزارة بموقف وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الذي أكد أن ما صدر خلال اللقاء لا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية أو سياستها.

وشددت على أهمية اتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الإساءات أو السماح باستخدام الأراضي اللبنانية منبرا للإساءة إلى الدول العربية الشقيقة، مجددة حرص دولة الإمارات على علاقاتها الأخوية مع مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية، وعلى تعزيز أواصر التعاون والعمل العربي المشترك.