

تفتح الدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه آفاقاً جديدة أمام الابتكارات والتقنيات الهادفة إلى مواجهة تحديات شح المياه، من خلال أربع فئات تغطي مراحل تطوير الحلول، بدءاً من الأبحاث المتقدمة والمبادرات الفردية، وصولاً إلى المشاريع التجارية والحلول الميدانية المخصصة للاستجابة للأزمات.

وتستهدف الجائزة، التي تشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تحفيز تطوير حلول مستدامة لإنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها وتخزينها وتوزيعها بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتبلغ قيمة جوائزها مليون دولار أمريكي، بما يتيح للمؤسسات البحثية والشركات والمبتكرين والأفراد فرصاً لدعم ابتكاراتهم ونقلها إلى مراحل أكثر تقدماً.

حلول متكاملة

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مواجهة تحديات شح المياه لم تعد تقتصر على تطوير تقنيات جديدة لإنتاج مياه الشرب، بل تتطلب حلولاً متكاملة تجمع بين الجدوى الاقتصادية وكفاءة الطاقة وسهولة التشغيل والقدرة على التوسع والوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وقال معاليه إن الجائزة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تجسد رؤية سموه في دعم العمل الإنساني المستدام القائم على الابتكار والشراكات العالمية، من خلال تحفيز البحث والتطوير وتوظيف التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة لتقديم حلول عملية تسهم في مواجهة أزمة المياه العالمية.

أوضح معاليه، أن تنوع فئات ومعايير الجائزة يربط بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي والاحتياجات الإنسانية، ويدعم تحويل الابتكارات الواعدة إلى حلول قابلة للتنفيذ والتوسع، بما يسهم في توسيع فرص حصول المجتمعات المحرومة على مياه شرب نظيفة وآمنة، ويدعم الجهود الدولية لبناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة للمياه.

مشاريع مبتكرة

وتتصدر فئة «جائزة المشاريع المبتكرة» مسارات الدعم الموجهة إلى الحلول التي انتقلت من مرحلة التجارب إلى التطبيق الفعلي، إذ تخصص لها الجائزة 540 ألف دولار أمريكي، منها 300 ألف دولار للمشاريع الكبيرة و240 ألف دولار للمشاريع الصغيرة.

وتشترط هذه الفئة أن تكون التقنيات المقدمة قد بلغت المرحلة التجارية أو أصبحت جاهزة للتطبيق التجاري، وأن يكون المشروع قد عمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل إغلاق باب التقديم، مع تقديم نتائج أداء قابلة للقياس.

ويرتكز التقييم على كفاءة الإنتاج والتشغيل والصيانة، والامتثال للمعايير البيئية والصحية، والقدرة على التكيف مع الظروف المحلية وخفض التكاليف، بما يتيح المفاضلة بين المشاريع وفق أثرها العملي وإمكانات تطبيقها وتوسيع نطاقها.

وفي مرحلة تسبق التشغيل التجاري، تستهدف «جائزة الابتكار في البحث والتطوير» المؤسسات التي تطور حلولاً علمية وتقنية واعدة، وتبلغ قيمتها 400 ألف دولار أمريكي، موزعة بالتساوي بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات العالمية.

وتشترط هذه الفئة وصول الابتكار إلى المستوى الخامس على الأقل وفق مقياس جاهزية التكنولوجيا (TRL)، مع إثبات قدرته على إحداث تحسينات قابلة للقياس في تقنيات إنتاج المياه أو توزيعها أو إدارتها.

ويخصص معيار الإبداع والابتكار 40 % من إجمالي التقييم، إلى جانب التصميم التقني وقابلية التكيف والاستدامة والجدوى الاقتصادية، بما يدعم انتقال الأبحاث المتقدمة من المختبرات إلى مراحل التطوير والتطبيق.

فئات الأفراد

وعلى مستوى الأفراد، تخصص «جائزة الابتكارات الفردية» 40 ألف دولار أمريكي، موزعة بالتساوي بين «جائزة الباحث المتميز» و«جائزة الشباب»، وتكرم الأولى الباحثين أصحاب الإسهامات العلمية والقيادية المؤثرة في معالجة تحديات شح المياه، فيما تستهدف الثانية تشجيع المواهب الشابة على ابتكار حلول جديدة والمشاركة في نشر الوعي بالقضايا المائية.

وتمنح جائزة الشباب معيار الإبداع والابتكار وزناً يبلغ 50 % من التقييم، إلى جانب العمل الجماعي والمشاركة الفاعلة والتوعية، في توجه يربط بين تنمية القدرات العلمية للشباب وتحفيزهم على توظيف المعرفة والتكنولوجيا في خدمة المجتمعات.

وفي مسار يرتبط بالاستجابة الإنسانية المباشرة، تخصص «جائزة الحلول المبتكرة للأزمات» 20 ألف دولار أمريكي للابتكارات القادرة على توفير مياه الشرب للمجتمعات المتضررة من الكوارث والأزمات، وتشترط هذه الفئة إمكانية تنفيذ الحل خلال 48 ساعة، وإثبات استخدامه ميدانياً في حالة طوارئ، وقدرته على توفير المياه لما لا يقل عن ألف شخص.

وتمنح معايير التقييم سهولة التنفيذ والقدرة على التكيف مع الظروف المحلية 30 % لكل منهما، إلى جانب الابتكار وكفاءة التكلفة، كما تراعي هذه الفئة طبيعة الاستجابة الإنسانية العاجلة، فلا تشترط استخدام الطاقة المتجددة، وإن كانت تفضل الحلول التي تعتمد عليها متى أمكن ذلك.

ولا يقتصر نطاق الجائزة على تنوع مراحل الابتكار ومجالات تطبيقه، بل يمتد إلى تشجيع توظيف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين كفاءة العمليات، وتطوير أنظمة المراقبة الاستباقية والتنبؤ بالطلب وخفض التكاليف، مع إعطاء أهمية للجدوى المالية والبيئية وقابلية الحلول للتوسع والتكرار في بيئات جغرافية مختلفة.

ويعكس هذا التنوع في الفئات توجه الجائزة إلى بناء مسار متكامل لدعم الابتكار في قطاع المياه، يجمع بين تطوير المعرفة العلمية واختبار الحلول وتطبيقها ميدانياً، ويتيح في الوقت ذاته الاستجابة للاحتياجات طويلة الأمد وحالات الطوارئ.

وكرّمت الجائزة خلال دوراتها الأربع السابقة 43 فائزاً من 26 دولة، في مؤشر على امتداد نطاق المشاركة الدولية وتنوع الابتكارات التي استقطبتها.