

في إنجاز أمني دولي جديد يؤكد ريادة دبي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وحماية المجتمعات من مخاطر آفة المخدرات أسهمت المعلومات الدقيقة، التي قدمتها جمارك الإمارة إلى السلطات المختصة في إحدى الدول الأفريقية في إحباط تهريب ثلاث شحنات جوية عابرة للحدود، بإجمالي مليونين و240 ألف قرص مخدر، بوزن 1،420 طن، وذلك في عملية نوعية، تجسد قدرات الدائرة المتقدمة في الاستهداف والرصد والتحري، وفاعلية الشراكات الدولية في التصدي للتهديدات الأمنية، التي تستهدف المجتمعات.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة لليقظة الجمركية، والتعاون الوثيق بين جمارك دبي والجهات المختصة في الدولة الأفريقية، للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، حيث مكنت المعلومات التي قدمتها الدائرة السلطات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الشحنات ومصادرتها، ومنع وصول هذه الكميات الكبيرة من الأقراص المخدرة إلى الأسواق غير المشروعة، بما يعزز الجهود الدولية لحماية الشباب والأسر من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

استهداف يتجاوز الحدود

وتكتسب العملية أهمية خاصة باعتبارها استهدفت ثلاث شحنات جوية قادمة من دولة آسيوية، ومتجهة إلى دولة أفريقية، عبر دبي بنظام الترانزيت، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق القدرات الرقابية لجمارك دبي، وقدرتها على رصد المخاطر المرتبطة بحركة الشحنات الدولية، بما فيها البضائع العابرة التي لا تستهدف الأسواق المحلية.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة التي رسختها دبي مركزاً عالمياً موثوقاً لحركة التجارة والخدمات اللوجستية، وقاعدة متقدمة للتعاون الدولي في حماية سلاسل الإمداد من الاستغلال الإجرامي، مستندة إلى بنية رقمية متطورة وكفاءات بشرية متخصصة، وشراكات أمنية وجمركية فعالة.

جهود الجمارك

وكشفت تفاصيل العملية عن نجاح جهود جمارك دبي في رصد واستهداف ثلاث شحنات جوية مشبوهة قادمة من دولة آسيوية ومتجهة إلى دولة أفريقية، مروراً بدبي بنظام الترانزيت، وضمت الشحنة الأولى 700 ألف قرص من مادة التابينتدول المخدرة بوزن 444 كيلوغراماً، فيما احتوت الشحنة الثانية على 770 ألف قرص بوزن 488،4 كيلوغراماً، والشحنة الثالثة على 770 ألف قرص بوزن 488،4 كيلوغراماً، وتبرز هذه العملية القيمة النوعية لتكامل التقنيات الذكية مع الخبرات الميدانية لفريق المهام الخاصة، وقدرة جمارك دبي على تحويل البيانات المتفرقة إلى مؤشرات مترابطة ومعلومات دقيقة، مكنت السلطات المختصة في الدولة الأفريقية من ضبط الشحنات ومصادرتها، في نموذج متقدم للاستهداف الجمركي الذي يسبق وصول الخطر إلى وجهته النهائية.

قدرات استباقية

وأكد ياسر سعيد المسلمي، استشاري رئيسي الشؤون الجمركية في جمارك دبي، أن فريق المهام الخاصة في الدائرة يمثل أحد الأذرع المتخصصة في دعم جهود الاستهداف والتحري ومكافحة التهريب، من خلال توظيف الخبرات الميدانية والقدرات التحليلية المتقدمة لتقييم المخاطر المرتبطة بالشحنات، وحركة التجارة الدولية، ويعتمد الفريق في أعماله على دراسة وتحليل البيانات الجمركية، بما يساعد الفرق المتخصصة على التعامل الاستباقي مع التهديدات الأمنية، حيث يعد هذا التعاون الثاني من نوعه بين جمارك دبي والسلطات المختصة في الدولة الأفريقية ذاتها خلال العام الجاري.

وتبرز الأهمية الإنسانية لهذا الإنجاز في منع وصول ملايين الأقراص المخدرة إلى الأسواق غير المشروعة، وما يمثله ذلك من مساهمة مباشرة في الحد من الأخطار التي تهدد صحة الأفراد وسلامة الشباب واستقرار الأسر، وتنظر جمارك دبي إلى هذا البعد الإنساني باعتباره جزءاً أصيلاً من رسالتها في حماية المجتمع، حيث يمتد أثر جهودها الوقائية إلى مجتمعات خارج حدود الدولة، في تعبير عملي عن قيم التضامن الإنساني والمسؤولية الدولية المشتركة في مواجهة المخاطر، التي تهدد حياة الإنسان، ومستقبل الأجيال.

كفاءة استخباراتية

وأكد راشد بن حرب الشامسي، مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في الدائرة، أن نجاح هذه العملية النوعية يعكس كفاءة الأنظمة الاستخباراتية المتطورة، التي توظفها الدائرة، ودقة عمليات الاستهداف القائمة على الرصد والتحليل، فضلاً عن الخبرات النوعية للكفاءات الوطنية المتخصصة في قراءة المؤشرات، وتحليل البيانات الجمركية المرتبطة بحركة الشحنات الدولية.

وقال:«تؤدي إدارة الاستخبارات الجمركية دوراً محورياً في دعم القدرات الرقابية لجمارك دبي، من خلال توظيف التقنيات الذكية والأنظمة المتطورة في رصد الشحنات المشبوهة، وتحليل المعلومات وتقييم المخاطر، بما يرفع دقة الاستهداف الاستباقي، وكفاءة اتخاذ القرار، ويسهم في حماية سلاسل الإمداد العالمية دون التأثير على انسيابية حركة التجارة المشروعة».

وأضاف أن الاستثمار المستمر في تطوير الأنظمة الاستخباراتية وتنمية المهارات التحليلية للكوادر البشرية، إلى جانب تعزيز قنوات تبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين، أسهم في الارتقاء بكفاءة العمل الاستخباراتي وتوسيع نطاق الجهود الوقائية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يجسد قدرة جمارك دبي على توظيف المعلومات النوعية في تحقيق نتائج أمنية ملموسة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وتسهم في حماية المجتمعات، وترسيخ مكانة دبي شريكاً استراتيجياً في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

إشادة

وفي تأكيد على نجاح الشراكة الدولية أعربت السلطات الجمركية المختصة في الدولة الأفريقية عن بالغ شكرها وتقديرها لجمارك دبي على المعلومات القيمة والدقيقة، التي قدمتها، والتعاون المثمر والبناء، الذي أسهم في نجاح عمليات ضبط الشحنات المخدرة ومصادرتها، وأشادت الجهات المعنية بالجهود المهنية، التي بذلها فريق العمل في جمارك دبي، وبمستوى التنسيق وتبادل المعلومات، الذي دعم إجراءات الرصد والتحقيق والضبط، خصوصاً أن هذه هي العملية الثانية، التي تسهم جمارك دبي في إحباطها، مؤكدة أهمية استمرار هذا التعاون في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات ومواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.