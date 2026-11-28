زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم محمد نجيب العوضي في منزله في أبوظبي.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع العوضي وأفراد عائلته، سائلاً المولى تعالى له دوام الصحة والعافية، فيما رحب محمد نجيب بسموه معرباً عن اعتزازه بالزيارة وتقديره لحرص سموه الدائم على تعزيز قيم التواصل الأصيلة في مجتمع الإمارات، داعياً الله تعالى أن يحفظ سموه ويديم على دولة الإمارات نعم الأمن والتقدم والازدهار.

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من المسؤولين.