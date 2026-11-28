يستعد 25 موقعاً في مختلف إمارات الدولة، خلال شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل، لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 55، حيث دعا فريق عيد الاتحاد المواطنين والمقيمين والزوار إلى المشاركة في الاحتفالات والفعاليات المجتمعية، التي تشهدها الإمارات، تحت شعار «انتماء وولاء»، احتفاء بتجارب أفراد المجتمع وذكرياتهم وإرثهم الثقافي، وما يجمعهم من قيم وروابط تشكل ملامح الهوية الوطنية المشتركة، ولتسهيل المشاركة في الاحتفالات شارك الفريق مع الجمهور مواقع في الإمارات السبع، والتي يمكنهم فيها مشاهدة الحفل الرسمي، والمشاركة في الاحتفالات.