أجرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الزيارة الميدانية الأولى إلى عدد من المواقع والشواطئ الساحلية، وذلك لمتابعة المستجدات الميدانية لحادث التسرب النفطي الذي شهدته المياه الإقليمية خلال شهر أكتوبر الماضي، ورصد التدابير الاحترازية والاستجابة الإنسانية المتخذة لحماية أفراد المجتمع وصون البيئة البحرية.

وترأس وفد الهيئة سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة، يرافقه فريق فني متخصص، حيث استمع الوفد خلال إحاطات قدمتها الفرق المعنية إلى شرح حول سير الأعمال الميدانية والجهود المنفذة لحماية الشواطئ والمرافق البحرية، وضمان سلامة البيئة والموارد الطبيعية.

وتركزت الزيارة الأولى على الجوانب الحقوقية والإنسانية المرتبطة بسلامة السكان والصيادين والعاملين في الأنشطة البحرية، والتأكد من توافر تدابير الوقاية والحماية الصحية اللازمة، وضمان سلامة إمدادات المياه والغذاء، إلى جانب متابعة الإجراءات الكفيلة بالحد من أي تأثيرات محتملة على سبل عيش الأسر والمجتمعات الساحلية.

وأكد سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي، أن تحرك الهيئة الميداني يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية واختصاصاتها في رصد الأوضاع الحقوقية خلال الأزمات والطوارئ البيئية، مشيداً بالتحرك السريع والمهنية العالية التي أبدتها الفرق الوطنية المختصة في التعامل مع الحادث منذ اللحظات الأولى.

وشدد سعادته على أن حماية الحق في الصحة والبيئة الآمنة تمثل أولوية قصوى، مؤكداً أن الهيئة ستواصل متابعتها وتنسيقها المستمر مع الجهات المعنية لمواكبة مراحل المعالجة، وضمان استيفاء كافة المعايير والضمانات الحقوقية التي ترسّخ جودة الحياة واستقرار المجتمع.

وستواصل الهيئة تنفيذ زيارات ميدانية للمناطق الساحلية، بالتنسيق الوثيق مع الجهات المختصة، لمتابعة مراحل المعالجة البيئية، وضمان استمرارية التدابير الوقائية، بما يكفل صون حقوق المجتمعات الساحلية وسلامة البيئة البحرية.