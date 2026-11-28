توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا يصبح غائما أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشرقية والشمالية والغربية، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:33، والمد الثاني 06:18، والجزرالأول عند الساعة 09:15، والجزر الثاني عند الساعة 22:56.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعه 12:21، والمد الثاني 01:49، والجزر الأول عند الساعة 19:02، والجزر الثاني عند الساعة 08:08.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي29218530

دبي31228040

الشارقة31218040

عجمان32248045

أم القيوين30208045

رأس الخيمة32208030

الفجيرة30238030

العين29218535

ليوا31179025

الرويس29188545

السلع28189035

دلما27229050

طنب الكبرى/ الصغرى29238550

أبو موسى29238550







