

عقدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان اجتماعاً تنسيقياً مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات وتجربة المتعاملين.

يأتي الاجتماع في إطار توجهات حكومة عجمان نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز التحول إلى الخدمات الاستباقية.



وبحث الجانبان سبل تعزيز التكامل والتنسيق، وفرص تطوير الخدمات الحكومية والأولويات المستقبلية، وتعزيز جاذبية الإمارة للكفاءات والمواهب والاستثمارات النوعية.

وأكد أحمد الرئيسي مدير مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أهمية تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتطوير الخدمات والارتقاء بكفاءتها، قائلاً: «نعمل في حكومة عجمان على تعزيز التكامل الحكومي، وتطوير خدمات أكثر استباقية ومرونة، تضع احتياجات المتعاملين في مقدم أولوياتها».



وناقش الاجتماع فرص توسيع مجالات التعاون المشترك، وتحديد المسارات التطويرية ذات الأولوية، بما يدعم جهود حكومة عجمان في بناء منظومة خدمات حكومية متكاملة، تتسم بالكفاءة والمرونة والاستباقية، وتواكب الاحتياجات المستقبلية للإمارة.