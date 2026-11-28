مشاركة أكثر من 1000 مسؤول وقيادي ومتحدث وتكريم الفائزين في تحدي الأثر المستدام وجائزة الأثر الأسري للشركات





تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت أمس أعمال الدورة الثانية من «قمة الأثر المجتمعي 2026» في مركز المؤتمرات للتواصل بمدينة إكسبو دبي، بإعلان أربع مبادرات وطنية أعلن عنها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس أمناء مجرى، لتعزيز الاستثمار المؤثر وترسيخ المسؤولية المجتمعية ركيزةً للتنمية المستدامة.

وشهدت القمة، التي نظمها مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، تحت شعار «توحيد الخير المشترك للدار»، مشاركة أكثر من 1000 مسؤول حكومي وقادة قطاع الأعمال والمجتمع المدني والأكاديميين، إلى جانب نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد معالي بن طوق المري أهمية تعزيز الجهود المشتركة لدعم تحقيق المستهدف الوطني لاستراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»، الرامي إلى رفع قيمة المساهمات المجتمعية إلى 20 مليار درهم سنوياً بحلول العقد المقبل، موضحاً أن هذا المستهدف يشمل المساهمات المالية والعينية والتطوعية، وغيرها من صور العطاء المجتمعي على مستوى الدولة.

وقال معاليه إن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب ثلاثة تحولات، وهي من المساهمات المتفرقة إلى جهد وطني منظّم، ومن إعلان المبادرات إلى الإفصاح عن قيمتها ونتائجها، ومن مشاركة المؤسسات الكبرى وحدها إلى مشاركة أوسع تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على أن الشفافية أساس الثقة ومفتاح المشاركة وشرط لتوسيع الاستثمار في الأثر.



وأشار معاليه إلى أن القمة تمثل محطة للاتفاق على خطوات عملية وتعاون مثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن قيمة الأثر تقاس بما يُحدثه من تغيير ملموس في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وببناء شراكات مستدامة تتجاوز نتائجها مرحلة توقيع الاتفاقيات.

منظومة متكاملة لتحفيز الأثر والاستثمار

وتضم حزمة المبادرات المعلنة إطلاق الدورة الثالثة من «وسام الأثر المجتمعي لعام 2027» لتقدير المؤسسات التي تحقق أثراً ملموساً وتكرس معايير الشفافية والاستدامة، إلى جانب إطلاق الدورة الثالثة من «تحدي الأثر المستدام لعام 2027» لاستقطاب حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق والتوسع تلبي الأولويات الوطنية.

كما أعلن معاليه إطلاق المنصة الوطنية الذكية «مجرى كونكت»، بهدف ربط الخبراء والمؤسسات، وتعزيز بناء الشراكات وتشكيل فرق العمل وتحديد المتحدثين، وكذلك إطلاق دراسة وطنية لتطوير إطار الاستثمار المؤثر، بما يسهم في توجيه رأس المال نحو مشاريع تحقق عوائد مالية وأثراً اجتماعياً وبيئياً قابلاً للقياس.

ووجّه معاليه رسالة إلى القطاع الخاص في دولة الإمارات، أكد فيها أن دوره يتجاوز دفع عجلة النمو الاقتصادي، باعتباره شريكاً أساسياً في صناعة التقدم الاجتماعي والبيئي للدولة، داعياً الشركات إلى تخصيص الموارد للمبادرات المجتمعية، والإفصاح عن مساهماتها، وتوظيف خبراتها، وقياس نتائج أعمالها، لتصبح المساهمة المجتمعية جزءاً من عملياتها واستثماراتها ونموها، لا نشاطاً منفصلاً عنها.

وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة من المسؤولية المجتمعية للشركات يجب أن تقودها شركات ترى في الأثر فرصة لخلق قيمة مشتركة، لا مجرد التزام، مؤكداً أن تقييم التقدم في القمة المقبلة سيكون من خلال ما تحقق على أرض الواقع، ومدى اتساع مشاركة المؤسسات، ونمو المشاريع، والنتائج والأثر الذي أمكن قياسهما.

مسار تصاعدي للعطاء المؤسسي

من جانبها، أكدت سارة شو، المدير التنفيذي لمجرى في كلمتها أن القمة تجسد روح الاتحاد في توحيد الجهود الفردية والمؤسسية لتحقيق أثر مستدام يخدم المجتمع الإماراتي. وأوضحت أن «استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031» التي تم أُطلقت في يوليو الماضي، تستند إلى مساهمات 191 شركة بلغت قيمتها 3.23 مليارات درهم خلال عام 2025، وتستهدف الوصول إلى 20 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2031، مشيرة إلى حصول 114 مؤسسة على «وسام الأثر المجتمعي» تقديراً لأثرها الملموس.

واستعرضت سارة شو أبرز منجزات مجرى خلال عام 2026، بما في ذلك إطلاق «أكاديمية مجرى» الهادفة إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من تحويل مبادئ الاستدامة إلى ممارسات مؤسسية تحقق أثراً قابلاً للقياس، وحملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، إلى جانب تمكين 200 أسرة إماراتية ضمن الدفعة الأولى من برنامج «مدار»، بالشراكة مع وزارة تمكين المجتمع ووزارة الاقتصاد والسياحة وأكاديمية الاقتصاد الجديد ومؤسسة الإمارات، من إطلاق مشاريعها الريادية.

وأشارت شو إلى أن «مختبرات الأثر» التي ينظمها مجرى، أسهمت في رفد السياسات والمبادرات بمدخلات الخبراء والمجتمعات المحلية والمعايير الدولية، ومنها مختبر دعم المزارعين والصيادين بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ومختبر التمكين الريادي للمرأة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومختبر الاستثمار المؤثر مع وزارة الاقتصاد والسياحة خلال فعالية «إنفستوبيا بريدج 2026»، التي عُقدت في أكتوبر الماضي.

محاور القمة وتجارب تفاعلية

وناقشت القمة أربعة محاور رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي، والرياضة والثقافة، والأسرة والشباب، والاستثمار المؤثر. كما تضمنت مساحات تفاعلية لبناء الشراكات، ومنصات لعرض مشاريع رواد الأعمال من الأسر الإماراتية، وجلسات عملية ضمن «مختبر الأثر» استكمالاً لمخرجات 24 مختبراً وطنياً للأثر.

منتدى العطاء للثقافة والفنون

واستضافت القمة للمرة الأولى «منتدى العطاء للثقافة والفنون»، بتنظيم من وزارة الثقافة، بهدف بحث آليات تمويل القطاع الثقافي وتعزيز استدامته، حيث بحث المنتدى دور الفنون والثقافة باعتبارهما بنية تحتية اجتماعية ومنفعة عامة، وإسهامهما في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء والرفاه والتعليم والتماسك المجتمعي.

وعقد المنتدى جلستين رئيسيتين؛ الأولى بعنوان «من العمل الخيري إلى العطاء الاستراتيجي»، ناقشت سبل البناء على إرث العطاء الإماراتي لتعزيز دعم ثقافي مؤسسي ومستدام، وإبراز دور الفنون والثقافة في التعليم والانتماء والتماسك المجتمعي، بينما جاءت الجلسة الثانية بعنوان «تفعيل العطاء للثقافة والفنون: من الطموح إلى العمل»، حيث ناقشت السياسات والأطر والشراكات التي تتيح توسيع العطاء الثقافي، وتعزيز ثقة المانحين، وتوفير دعم مستدام للقطاع الثقافي.

كما أتاحت جلسة حوارية متخصصة استعراض تجربة إحدى المؤسسات الثقافية من منظور عملي، وتسليط الضوء على كيفية إسهام العمل الخيري والرعاية الثقافية في تحويل الالتزام الشخصي بالفنون إلى أثر مستدام يعود بالنفع على المجتمع.

وحول المنتدى، قالت سعادة شذى الملا، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة: «يجسد تنظيم منتدى العطاء للثقافة والفنون خطوة مهمة نحو البناء على إرث العطاء الراسخ في مجتمع دولة الإمارات، وترسيخ نهج مؤسسي أكثر تنظيماً واستدامة لدعم القطاع الثقافي.

وقد أتاح المنتدى مساحة للحوار وتبادل الخبرات حول آليات توسيع مساهمة المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص في دعم الفنون والتراث، من خلال الرعاية وتقديم الخبرات وبناء الشراكات طويلة الأمد. كما تشكل مخرجاته رافداً مهماً لجهود الوزارة في تطوير سياسة العطاء الثقافي، بما يعزز الحوكمة والشفافية واستدامة الدعم».

تكريم نماذج الأثر المستدام

وشهدت القمة توقيع عدد من مذكرات التفاهم، إلى جانب حفل جوائز لتكريم المساهمات الرائدة في مجال الأثر المجتمعي، شمل تكريم الفائزين في «تحدي الأثر المستدام 2026» بمن في ذلك الفائزون في «الفئة الزراعية» والفائزين بـ «جائزة الأثر الأسري للشركات».

نبذة عن «مجرى»

يُعد «مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» الذراع الاتحادي الذي يعمل على دعم المشاريع المستدامة والمؤثرة التي تعزز التمكين الاقتصادي والحفاظ على البيئة والرفاه الاجتماعي. ومن خلال توحيد شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية والمنظمات المجتمعية تحت مظلة واحدة، يهدف مجرى إلى خلق قيمة بعيدة المدى وأثر ملموس يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.