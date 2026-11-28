تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اختتمت «قمة الأثر المجتمعي 2026»، التي نظمها مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في مركز المؤتمرات للتواصل بمدينة إكسبو دبي، بعد يوم حافل بالكلمات الرئيسة والحوارات رفيعة المستوى والجلسات النقاشية، اختتم بحفل لتكريم نخبة من المؤسسات والشركات ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات الاجتماعية المبتكرة، تقديراً لإسهاماتهم في تقديم حلول ترتقي بجودة الحياة، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في شتى أرجاء الدولة.

وجمعت القمّة، التي أقيمت تحت شعار «توحيد الخير المشترك للدار»، أكثر من ألف مشارك من القيادات وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الشراكات، وتوسيع مساهمة الشركات في تحقيق مستهدفات «استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031».

وناقشت القمة أربعة محاور رئيسة، تتمثل في: الذكاء الاصطناعي، والرياضة والثقافة، والأسرة والشباب، والاستثمار المؤثر. وفي هذا السياق، أعلن معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس أمناء مجرى، في كلمته الافتتاحية، إطلاق أربع مبادرات وطنية، تشمل الدورة الثالثة من «وسام الأثر المجتمعي»، و«تحدي الأثر المستدام» لعام 2027، ومنصة «مجرى كونكت»، ودراسة وطنية لتطوير إطار الاستثمار المؤثر.

كما استضافت القمة للمرة الأولى «منتدى العطاء للثقافة والفنون»، بتنظيم من وزارة الثقافة، وشهدت توقيع مجرى مجموعة من مذكرات التفاهم في مجالات الأمن الغذائي وريادة الأعمال والرعاية الصحية لكبار المواطنين ودمج أصحاب الهمم.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري أن التكريم يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ المسؤولية المجتمعية ركيزةً أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات. وأشار معاليه إلى أن المبادرات الفائزة تعكس نضج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوظيف الموارد والابتكار في مشاريع نوعية، ترتقي بجودة حياة الأسرة والمجتمع، وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومبادرة «عام الأسرة».

من جهتها، قالت سارة شو المدير التنفيذي لمجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: «يمثل هذا التكريم فرصة للاحتفاء بالمبادرات الفردية والمؤسسية التي تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة، وتحويل الالتزامات إلى نتائج مستدامة، يلمسها المجتمع على أرض الواقع. وندعو مؤسسات القطاع الخاص إلى توسيع نطاق مساهمتها ضمن «استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031»، بما يعزز القيمة المشتركة، ويخدم مسيرة التنمية الوطنية».

وشهد حفل «جوائز الأثر»، الإعلان عن الفائزين في الدورة الثانية من «تحدي الأثر المستدام 2026»، حيث حصدت «ذا باترفلاي» من أبوظبي، المركز الأول عن مشروع «منظومة التوظيف الشامل»، وجاءت «ذا ويست لاب» من دبي ثانياً، عن مشروع «من مكب النفايات إلى الأراضي الزراعية: بناء أنظمة غذائية دائرية»، فيما نالت «توب تن للأسر المنتجة» من العين المركز الثالث. كما مُنحت عشرة مشاريع تنويهاً خاصاً، شملت «ليوكيذر» عن مشروعها الذي يحمل الاسم ذاته، و«جمعية الإمارات لمتلازمة داون»، عن مشروع «كشك السعادة لأصحاب متلازمة داون»، و«التميمي ومشاركوه»، عن «برنامج المنح الدراسية»، و«أمل» عن مشروع «الاستقرار والاستدامة»، و«أنزو برودكتس – غرين سفير»، عن مشروع «Anzu360»، و«أتا القابضة» عن «ماراثون أبوظبي الرياضي الثالث لأصحاب الهمم»، و«مولا فور ويمن» عن مبادرة «بناء الثقة المالية والمرونة والمشاركة في تنمية الثروة»، و«القيادة العامة لشرطة دبي» عن مشروع «SecurePlay»، و«جمعية الإمارات للسرطان» عن «القافلة المجتمعية الذكية للوقاية من السرطان والكشف المبكر عنه»، و«مجموعة الفارس» عن «مشروع الطاقة الشمسية على الأسطح».

وضمت قائمة أفضل المشاريع 17 مشروعاً مقدماً من«أرمورا كلايماتك»، و«EcoRx»، و«همّة»، و«REEFrame»، و«ThrowMeNot»، و«فينيرا كيدز»، و«وي آر تك»، و«ثريفت فور غود»، و«سباركلو» بالشراكة مع «أدنوك للتوزيع»، وتطبيق «ساهم»، و«مؤسسة القاسمي» برعاية «رأس الخيمة للسيراميك»، و«سي فود سوق»، و«مدينة الزوراء»، و«BGS50»، و«CrossVal»، و«بمبل بي»، و«Soyl».

كما جرى تكريم ثلاثة فائزين في الفئة الزراعية، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير ممارسات زراعية مستدامة، وذات أثر مجتمعي، وجاء خلفان حميد المطيوعي في المركز الأول، وراشد مهير الكتبي في المركز الثاني، ورفعة مصلح العرياني في المركز الثالث.

وأكد المركز الزراعي الوطني أن الدورة الأولى من «جائزة تحدّي الأثر المستدام – الفئة الزراعية»، أثبتت أن المزرعة الإماراتية تتجاوز دورها الإنتاجي، لتكون منصة تسهم في خدمة المجتمع وتنميته. فقد استقطبت الجائزة أكثر من 60 مشاركة من مختلف إمارات الدولة، تضمنت مبادرات أتاحت فرصاً للمشاركة المجتمعية، ودعمت الأسر المنتجة، وفتحت أبواب المزارع لأصحاب الهمم والطلبة والمدارس، ونشرت الثقافة الزراعية وقيم الاستدامة بين أفراد المجتمع.

وقال سعادة سلطان سالم الشامسي مدير المركز الزراعي الوطني: «نبارك للفائزين في الدورة الأولى من «جائزة تحدّي الأثر المستدام – الفئة الزراعية»، ونعتز بكل المزارعين والمزارعات الذين شاركوا بمبادراتهم. لقد أثبتوا أن الزراعة في دولة الإمارات رسالة مجتمعية، قبل أن تكون نشاطاً اقتصادياً. وما شهدناه في هذه الدورة من مبادرات، ومشاركة أصحاب الهمم، وفتح المزارع أمام الطلبة والأجيال الناشئة للتعلم والتدريب، يعكس وعياً متقدماً لدى مزارعينا بدورهم في بناء مجتمع متماسك ومستدام».

وفي إطار «عام الأسرة 2026»، كرّم «مجرى»، بالشراكة مع وزارة الأسرة، عشر شركات فائزة بـ «جائزة الأثر الأسري للشركات»، شملت «أدنوك»، و«مؤسسة الغرير»، و«أرلا فودز»، و«كريسنت إنتربرايزز»، و«دبي للاستثمار»، و«الإمارات الإسلامي»، و«فالكون باك»، و«ماجد الفطيم»، و«مارس»، و«مجموعة ترايستار»، تقديراً لسياساتها ومبادراتها الداعمة لرفاه الأسرة واستقرارها، وذلك استناداً إلى تقييم أثرها الاجتماعي، ونتائجها القابلة للقياس.

وأكدت سعادة حصة عبد الرحمن تهلك الوكيل المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، أن مشاركة الوزارة في القمة، تأتي في إطار توجهاتها لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوسيع مساهمته في دعم الأسرة، باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية المجتمعية، مشيرةً إلى أن تحقيق أثر مستدام في حياة الأسر، يتطلب تكامل الجهود، وتوجيه المبادرات والمسؤولية المجتمعية نحو احتياجاتها وتطلعاتها، بما يعزز استقرارها وجودة حياتها، ويدعم قدرتها على مواصلة دورها في بناء المجتمع.

وأوضحت سعادتها أن تكريم الوزارة للشركات الفائزة بـ «جائزة الأثر الأسري للشركات»، بالشراكة مع مجرى، يجسد أهمية تقدير الممارسات المؤسسية التي تضع الأسرة ضمن أولوياتها، وتعزز رفاه أفرادها واستقرارهم، كما يشكل حافزاً للمؤسسات على تطوير سياساتها ومبادراتها، بما يراعي احتياجات الأسر، ويدعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

كما احتفت القمة بعدد من رواد الأعمال من الأسر الإماراتية ضمن برنامج «مدار»، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة تمكين المجتمع، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، ومؤسسة الإمارات، و«نيول»، تقديراً لمشاريعهم التي تسهم في تنويع النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص العمل. وتعمل المبادرة على دعم هذه المشاريع في مختلف مراحل نموها، من خلال التدريب المتخصص، وتطوير قدراتها على التوسع في القطاعات الوطنية ذات الأولوية.

من جانبها، أكدت أحلام الأحمد مدير إدارة التمكين الاجتماعي والاقتصادي بوزارة تمكين المجتمع، أن تكريم رواد الأعمال من الأسر الإماراتية، يمثل احتفاءً بطموح أسر اختارت أن تصنع فرصها بأيديها، وأن تحول ما تمتلكه من مهارات وخبرات إلى مشاريع منتجة، تفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو والاستقلال المالي، مشيرة إلى أن القيمة الحقيقية لهذه المشاريع، تتجاوز نجاحها التجاري إلى قدرتها على بناء مستقبل أكثر استقراراً لأصحابها، وإيجاد فرص يستفيد منها الآخرون.