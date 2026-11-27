



تستعرض القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركتها في الدورة الـ32 من معرض دبي العالمي للقوارب 2026، نظاماً مبتكراً طوره طلبة أكاديمية شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، لحماية الطائرات المسيّرة من الغرق عند تعرضها لأعطال طارئة أثناء تنفيذ المهام فوق المسطحات المائية، باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويعتمد النظام على تصميم دعامات مزودة بمواد خفيفة قابلة للطفو، جرى تحديد كمياتها وفق حسابات هندسية تراعي وزن الطائرة المسيّرة، بما يتيح بقاءها على سطح المياه في حال سقوطها، ويسهم في استعادتها والمحافظة على المعدات والبيانات التي تجمعها خلال تنفيذ مهامها الميدانية.

وأوضح مختصون في شرطة دبي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن النظام لا يستهدف تحويل الطائرات المسيّرة إلى طائرات مخصصة للهبوط على المياه، وإنما توفير منظومة حماية إضافية تحد من الخسائر المترتبة على تعرضها لأعطال مفاجئة أثناء تنفيذ المهام البحرية.

وشملت مراحل تطوير المشروع، الذي دخل حيز الاستخدام بحسب القائمين عليه، إعداد التصاميم والرسومات الهندسية، وحساب الأوزان وقدرات الطفو، واختيار المواد المناسبة وطرق تثبيتها، وصولاً إلى تنفيذ النموذج باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وفي مجال الدوريات البحرية الذكية، تستعرض شرطة دبي زورق «هداد» الأمني ذاتي القيادة، التابع لمركز شرطة الموانئ، الذي يعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وتصل مدة تشغيله إلى 24 ساعة بكامل قدراته التشغيلية، فيما يمكن أن تمتد إلى ثلاثة أيام عند خفض سرعة التشغيل وبقائه في موقع محدد، وفقاً للمختصين في الجناح.

ويعمل الزورق دون وجود طاقم بشري على متنه، ويضم أنظمة متقدمة تشمل الرادار والكاميرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي ونظاماً صوتياً بعيد المدى للتواصل مع مستخدمي الوسائل البحرية، فضلاً عن أنظمة الملاحة الذاتية والتحكم عن بُعد.

ويتيح الزورق تنفيذ مسارات ملاحية محددة مسبقاً، والتعامل مع حركة القوارب المحيطة به وفق قواعد تفادي التصادم البحري، بما يشمل خفض السرعة وتعديل مسار الحركة عند الضرورة، إلى جانب نقل البيانات والصور إلى غرفة العمليات وتسجيلها.

وتشمل مهامه مراقبة السواحل والممرات المائية، ورصد مدى التزام مستخدمي الوسائل البحرية بالسرعات المحددة، وقراءة أرقام تسجيل القوارب والدراجات المائية، بما يدعم إجراءات ضبط المخالفات، فضلاً عن مساندة فرق الإنقاذ في عمليات الاستطلاع والمراقبة.

وتشارك الإدارة العامة للنقل والإنقاذ كذلك بإحدى أحدث آليات الإنقاذ متعددة المهام، من طراز «مرسيدس» الألماني، والمجهزة بمعدات متخصصة من شركة «روزنباور» النمساوية، وتتسع لستة أفراد بكامل معداتهم، وتتميز بقدرتها على تنفيذ عمليات الإنقاذ البرية والبحرية والتعامل مع الحوادث في التضاريس الصعبة والمناطق المتضررة.

وتضم الآلية تجهيزات للتعامل مع حوادث انهيار المباني، وإنقاذ الأشخاص العالقين في المناطق الجبلية والوديان، وإخماد حرائق المركبات، إلى جانب معدات هيدروليكية لقص هياكل السيارات وتحرير المحتجزين فيها جراء الحوادث المرورية.

وأشار مختصون في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ إلى استخدام آليات من هذا النوع في المهمات داخل الدولة وخارجها، ضمن مشاركات فرق الإنقاذ في عمليات دولية شملت تركيا والمغرب وليبيا ونيبال.

وفي إطار جهود اكتشاف المواهب الرياضية وتأهيل الناشئة، تعرض شرطة دبي دراجة مائية مطورة تعمل بمحرك رباعي الأشواط، بدلاً من المحرك ثنائي الأشواط المستخدم في الطراز السابق، وتتميز بحجم أكبر وتحسينات في عدد من مواصفاتها الفنية، وتستخدم حالياً في تدريب الناشئة على سباقات الدراجات المائية.

وتستعرض فرق الإنقاذ البحري في الجناح معدات الغوص المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الممتلكات .