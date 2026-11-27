

ترسم الدورة الثانية والثلاثون من معرض دبي العالمي للقوارب، المقامة حالياً في «دبي هاربر»، ملامح منظومة اقتصادية متكاملة تتجاوز صناعة اليخوت الفاخرة وتسويقها إلى قطاعات الهندسة البحرية والمحركات وأنظمة الملاحة والتقنيات الذكية والصيانة وإدارة المراسي، بما يبرز تنوع الفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد البحري.

وأظهر تحليل لبيانات قائمة العارضين الأولية، الصادرة في 19 نوفمبر الجاري، استحواذ الشركات المسجلة في دولة الإمارات على نحو 51.1% من إجمالي الشركات المدرجة فيها، بواقع 92 شركة من أصل 180 شركة تمثل 24 دولة، ما يعكس اتساع قاعدة الأعمال البحرية العاملة في الدولة وتنوع أنشطتها التجارية والصناعية والخدمية.

وحلت إيطاليا في المرتبة الثانية بـ26 شركة، تلتها الصين بـ21 شركة، والولايات المتحدة بـ8 شركات، والمملكة المتحدة بـ7 شركات، وألمانيا بـ4 شركات، فيما استحوذت الإمارات وإيطاليا والصين مجتمعة على نحو 77.2% من الشركات المدرجة في القائمة الأولية، في مؤشر على حضور ثلاث أسواق رئيسية ضمن منظومة الأعمال البحرية التي يستقطبها المعرض.

وبرز قطاع المعدات والإمدادات والخدمات البحرية بوصفه أكبر القطاعات تمثيلاً ضمن القائمة الأولية، مستقطباً 72 شركة، مقابل 45 شركة في قطاع نمط الحياة البحرية، و23 شركة في منطقة العروض البحرية العائمة، و21 شركة في منطقة العروض الخارجية.

أبعاد

ويكشف هذا التوزيع عن الأبعاد الاقتصادية لصناعة اليخوت، التي لا تقتصر على المنتج النهائي، وإنما تمتد إلى شبكة واسعة من الموردين والمصنعين ومقدمي الخدمات، تشمل أنظمة الدفع والمحركات وقطع الغيار والإلكترونيات والطلاءات المتخصصة ومعدات السلامة والاتصالات البحرية، فضلاً عن خدمات التأمين والوساطة وإدارة اليخوت.

وتجسد مشاركة شركات متخصصة، من بينها «أبوظبي لبناء السفن» و«الأحواض الجافة العالمية» و«المسعود» و«آميت» و«إلكوم» و«إكسالتو الإمارات»، تنوع الأنشطة المرتبطة بالقطاع البحري في الدولة، وتكاملها مع القدرات التصنيعية لشركات بناء اليخوت والقوارب.

وفي قطاع اليخوت العملاقة، يجمع المعرض شركات عالمية من أبرز مراكز التصنيع البحري في أوروبا، من بينها «بينيتي» الإيطالية و«لورسن» الألمانية و«هيسن» و«أوشيانكو» الهولنديتان، إلى جانب مجموعة من الشركات والعلامات التجارية المتخصصة في تصميم اليخوت وتصنيعها وتسويقها.

ويفتح اجتماع المصنعين الدوليين وموردي المعدات ومقدمي الخدمات البحرية في منصة واحدة المجال أمام بناء شراكات صناعية وتجارية، وتبادل الخبرات الفنية، وتطوير سلاسل التوريد، واستكشاف فرص توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالقطاع.

ويمتد الأثر الاقتصادي لصناعة اليخوت إلى قطاعات السياحة والضيافة والعقارات الساحلية والخدمات اللوجستية والتدريب البحري، إلى جانب توفير فرص للأعمال المتخصصة في صيانة اليخوت وإعادة تأهيلها وتجهيزها وإدارتها طوال دورة حياتها التشغيلية.

وتشهد الدورة الحالية من المعرض، التي تستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، مشاركة أكثر من 300 شركة وعلامة تجارية من 25 دولة، وعرض أكثر من 100 يخت ومركبة مائية، فضلاً عن استقطاب أكثر من 50 شركة وعلامة تجارية جديدة، من بينها أكثر من 20 عارضاً جديداً.

ويعكس تنوع المشاركات الدولية والمحلية في المعرض أهمية دبي باعتبارها نقطة التقاء بين مراكز التصنيع البحري العالمية والأسواق الإقليمية، ومنصة لتطوير الأعمال والاستثمارات المرتبطة بصناعة اليخوت والخدمات البحرية، بما يدعم فرص النمو في الاقتصاد البحري ويعزز تنافسيته.