

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد ، راجيش كومار سينغ، وكيل وزارة الدفاع بجمهورية الهند، بحضور الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، والدكتور إيمادي فيشنو فاردان ريدي، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية.

ورحّب سموه بوكيل وزارة الدفاع الهندية، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب راجيش كومار سينغ عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات، ومشيداً بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها الدولة ودورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي، وبمستوى التطور الذي تشهده إمارة رأس الخيمة على مختلف الصعد.