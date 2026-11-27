



ترأس معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الخامس لعام 2026، الذي استعرض عدداً من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير خدمات التقاعد.

وناقش الاجتماع الميزانية السنوية لعام 2027، كما استعرض عدداً من المقترحات التطويرية الداعمة لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، إلى جانب تقارير الأداء المؤسسي والمالي والاستثماري للهيئة.

وأكد معالي المنصوري أهمية مواصلة تطوير الخدمات والعمليات المؤسسية للارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز استدامة النظام التقاعدي، انطلاقاً من رؤية الهيئة في توفير بيئة متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتحمي حقوقهم التأمينية عبر مختلف مراحل حياتهم، بما يعزز استقرارهم الأسري والاجتماعي والمالي. وأضاف أن الهيئة تواصل مواءمة خططها ومبادراتها مع رؤية دولة الإمارات في بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستباقية.

وناقش المجلس مستجدات تنفيذ خطة تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الهيئة، لتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية بصورة آمنة وموثوقة، دعماً لتوجهات حكومة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير العمل الحكومي وتسريع الإنجاز وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

واستعرض الاجتماع، مؤشرات الأداء حتى نهاية أكتوبر 2026، حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم المسجلين لدى الهيئة إلى 190,692 مؤمناً عليه، بنسبة نمو بلغت 12.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كما ارتفع عدد المتقاعدين إلى 35,448 متقاعداً، وعدد المستحقين إلى 18,684 مستحقاً، بنسبة نمو بلغت 11.5% و3.7% على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وبلغ إجمالي قيمة المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة والتعويضات المصروفة منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2026 نحو 6.31 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بما يعكس التوسع المستمر في نطاق التغطية التأمينية ودور الهيئة في دعم استدامة نظام المعاشات وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي في الدولة.