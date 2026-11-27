



أطلقت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، مبادرة "الذكاء المعزّز"، تقوم على ثلاث ركائز " الأفراد والحرم الجامعي والمجتمع" وتهدف إلى تهيئة الطلبة في مختلف التخصصات لاستخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية في مهنهم، ومساعدة الموظفين على تحسين الخدمات الجامعية، وإتاحة الفرصة أمام السكان لبناء مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي تتماشى مع مختلف مجالاتهم المهنية.

ووصف البروفيسور بسام علم الدين رئيس الجامعة، الذكاء المعزّز بأنه توظيف التقنية لتطوير القدرات البشرية مع بقاء مسؤولية القرارات على عاتق البشر، وشدّد على ضرورة أن يحتفظ الخريجون بقدرتهم على الحكم البشري، كي يتمكنوا من التشكيك في أي توصية يقدمها الذكاء الاصطناعي، والمفاضلة بين البدائل، وتوضيح مبررات رأيهم.

ووقّعت الجامعة مذكرة تفاهم مع أمازون ويب سيرفيسز تتيح لأعضاء هيئة التدريس ثلاث دورات يقودها مدربون في الحوسبة السحابية وتصميم الأنظمة واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وفي إطار برنامج "مسار" من أمازون ويب سيرفيسز، ستدمج الجامعة ثمانية خيارات للحصول على شهادات اعتماد من الشركة في المناهج الدراسية للطلبة، وشهد التوقيع سعادة سالم علي الشرهان رئيس مجلس أمناء الجامعة وممثلون عن قطاع الصناعة.

وبدأت الجامعة تقديم درجتها العلمية في الذكاء الاصطناعي عام 2020، وتخرجت أول دفعة منها عام 2024، وعقدت الجامعة خلال الأشهر القليلة الماضية ست جلسات تدريبية زوّدت 120 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالمهارات التقنية اللازمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في أعمالهم اليومية.

وبتوجيه من مرشدين من أعضاء هيئة التدريس، سيطوّر طلبة الجامعة حلولًا قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد العاملين في الوحدات الأكاديمية وغير الأكاديمية على تبسيط سير العمل والحدّ من البيروقراطية.

وتتولى الدكتورة خلود سلامة العميد المساعدة وأستاذ علوم الحاسوب في الجامعة، قيادة المبادرة وإرشاد طلبتها.

وستقدّم الجامعة دورات مجانية في الإلمام بالذكاء الاصطناعي بالعربية والإنجليزية، إلى جانب تدريب متخصص للتربويين والموظفين الحكوميين والعاملين في المجال المالي.