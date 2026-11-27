أكد فخامة العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، أهمية الشراكة مع دولة الإمارات في دعم مسيرة تطوير الإدارة اللبنانية وتحديثها، معرباً عن تطلعه إلى ترجمة التعاون بين البلدين إلى مشاريع مثمرة تسهم في دفع مسيرة التنمية والازدهار في لبنان.

جاء ذلك، خلال استقبال فخامته في قصر بعبدا، وفد دولة الإمارات الذي ضم معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وسعادة فهد الكعبي سفير الدولة لدى لبنان، وعدداً من المسؤولين، بحضور معالي الدكتور كمال شحادة وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ومسؤولين حكوميين من دولة الإمارات ولبنان.

ورحب فخامة الرئيس عون بالوفد الإماراتي، وعبر عن تحياته وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مثمناً مواقفهما وجهودهما في دعم لبنان.

وأكد فخامته أن لبنان يتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الإماراتية في تطوير الإدارة الحكومية وتحديث المؤسسات، قائلاً: نحن بحاجة إلى وقوف دولة الإمارات إلى جانبنا في مسيرة تطوير الإدارة اللبنانية وتحديثها، والسير ببلدنا نحو الازدهار والحداثة، معرباً عن أمله في أن يتحول التعاون اللبناني الإماراتي إلى مشاريع ذات أثر ملموس، وموجهاً الشكر لدولة الإمارات قيادة وشعباً على ثقتها ودعمها للبنان.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في التطوير والتحديث الحكومي، أعلنت حكومتا دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية إطلاق مبادرة "مليون موجّه لبناني لأوامر الذكاء الاصطناعي"، وجائزة "أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول" لطلاب الجامعات اللبنانية، بهدف تعزيز القدرات الرقمية، وتمكين الشباب من مهارات المستقبل، وتحفيز الابتكار وتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودة أدائها.

وجاء الإعلان عن المبادرتين بحضور دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الحكومية في البلدين، ضمن زيارة رسمية لوفد إماراتي إلى العاصمة اللبنانية بيروت، نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بهدف توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في العمل الحكومي.

وأكد دولة الدكتور نواف سلام أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة في قطاعات الطب والتعليم والبحث العلمي والعمل، ويعيد تشكيل المهارات التي يحتاج إليها الإنسان في حياته المهنية، فضلاً عن إحداث تحولات في أساليب اكتساب المعرفة.

وأشار إلى مبادرة "مليون موجّه لبناني لأوامر الذكاء الاصطناعي"، التي أُعلن عنها في سبتمبر الماضي بنيويورك، خلال لقائه مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مؤكداً أنها تعكس توجهاً مشتركاً لإتاحة فرص اكتساب الخبرات والمهارات لمليون لبناني.

وأوضح أن للذكاء الاصطناعي أهمية خاصة في تطوير العمل الحكومي، لما يوفره من إمكانات لتحليل المعاملات ورصد مواطن التأخير، وتحديد المناطق الأقل استفادة من الخدمات الحكومية، وتوجيه الموارد على نحو أكثر كفاءة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة توظيف هذه التقنيات بمسؤولية، بما يحفظ خصوصية البيانات ويضمن حقوق المواطنين.

وأضاف دولة الدكتور نواف سلام أن "جائزة أفضل خدمة حكومية عبر تطبيقات الهاتف المحمول" تفتح أمام طلاب الجامعات اللبنانية المجال للمشاركة في تحسين الخدمات.

وأعرب عن تقديره للشراكة مع دولة الإمارات، وما تتيحه من خبرات في تطوير الخدمات وبناء القدرات وتحديث العمل الحكومي.

من جانبه، أكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون في العمل الحكومي بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية يمثلان أحد محاور توجيهات قيادة دولة الإمارات، ويعكسان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على الارتقاء بالأداء الحكومي ونقل التعاون الثنائي إلى آفاق مستقبلية أوسع.

وقال معاليه إن إطلاق مبادرات مشتركة لبناء القدرات في مجالات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتحفيز الأجيال الجديدة على ابتكار حلول تسهم في تبسيط الخدمات الحكومية وتسريع إنجازها، يجسد استثماراً استراتيجياً في قدرات الشباب والكوادر الوطنية، ويعزز توظيف المعرفة والتكنولوجيا في تطوير منظومة العمل الحكومي وتحديثها.

وشهدت فعاليات إطلاق المبادرتين مشاركة واسعة لمسؤولين وقيادات عمل حكومي في الإمارات ولبنان، ومن ضمنهم؛ دولة الدكتور إلياس بوصعب نائب رئيس مجلس النواب، ومعالي الدكتور كمال شحادة وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومعالي ياسين جابر وزير المالية.

وضم وفد حكومة دولة الإمارات سعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة فهد الكعبي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، وسعادة الدكتور محمد العسكر مدير عام "تم" في دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعددا من القيادات الحكومية.

وتهدف مبادرة "مليون موجّه لبناني لأوامر الذكاء الاصطناعي" إلى تمكين مليون شخص في لبنان من اكتساب مهارات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإتقان صياغة الأوامر والتوجيهات اللازمة للاستفادة منها بفاعلية.

وتأتي المبادرة في إطار التعاون بين حكومتي دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية لبناء القدرات الرقمية لدى أفراد المجتمع، وتوسيع نطاق الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتمكين الأجيال الجديدة من المهارات والأدوات التي يتطلبها الاقتصاد الرقمي ومستقبل العمل.

كما أطلقت الحكومتان جائزة "أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول" لطلاب الجامعات اللبنانية، بهدف تحفيزهم على ابتكار تطبيقات وحلول رقمية تسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتسريع إنجاز الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين.

وتربط الجائزة الفرق الطلابية بالتحديات الفعلية التي تواجه الجهات الحكومية، بما يتيح لها دراسة احتياجات الخدمات وتطوير تطبيقات وحلول مبتكرة لمعالجتها، وتحويل الأفكار الطلابية إلى مشاريع قابلة للتطبيق تسهم في تطوير الخدمات الحكومية.

وتغطي الجائزة ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والأمن والسلامة، والبيئة والزراعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتجارة والاقتصاد، فيما تستند عملية تقييم المشاركات إلى معايير الكفاءة والفعالية، وسهولة الاستخدام، والإبداع.

ويأتي التعاون الإماراتي اللبناني امتداداً لمبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات بهدف مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.

ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبرامج متخصصة لبناء القدرات.