ضبطت شرطة دبي مركبة أقدم قائدها على ارتكاب سلسلة من المخالفات المرورية الخطرة، تمثلت في القيادة بطيش وتهور، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، والتجاوز من ناحية كتف الطريق، والتنقل بين المركبات بصورة خطرة، معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وذلك بهدف تصوير مقطع فيديو ونشره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي سعياً وراء زيادة عدد المشاهدات.

وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أنه عقب رصد مقطع الفيديو المتداول، تمكنت الفرق المرورية المختصة من تحديد المركبة وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق قائدها، وتطبيق أحكام المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، والذي ينص على أن تبلغ القيمة المالية لفك حجز المركبة في مثل هذه الحالات 50 ألف درهم.

وحذّر العميد جمعة بن سويدان، من خطورة هذه السلوكيات التي تعكس استهتاراً بأرواح مستخدمي الطريق، مشدداً على أن شرطة دبي لن تتهاون مع كل من يتخذ من الطرق العامة ساحة للاستعراض أو ارتكاب المخالفات المرورية الخطرة بهدف الشهرة أو زيادة عدد المشاهدات، وأنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

وأشار إلى أن التجاوز من ناحية كتف الطريق والتنقل العشوائي بين المركبات والانحراف المفاجئ من السلوكيات التي قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية جسيمة، وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية، لافتاً إلى أن رغبة البعض في لفت الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تبرر بأي حال من الأحوال تعريض حياة الآخرين للخطر.

وشدد العميد جمعة بن سويدان، على ضرورة التزام السائقين بالأنظمة والقوانين المرورية، والتقيد بالسرعات المحددة، والمحافظة على مسافة أمان كافية بين المركبات، والالتزام بخط السير الإلزامي، وتجنب التجاوزات الخطرة، والتحلي بالصبر والمسؤولية أثناء القيادة، مؤكداً أن سلامة الأرواح تأتي في مقدمة أولويات شرطة دبي.

كما حذّر من تصوير ونشر المقاطع التي تتضمن سلوكيات مرورية خطرة بهدف تحقيق الشهرة وزيادة عدد المشاهدات، لما قد يسهم فيه من تشجيع للآخرين على تقليد هذه الممارسات، ولا سيما فئة الشباب والمراهقين، مؤكداً أهمية الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، وعدم تحويل المخالفات المرورية والسلوكيات المتهورة إلى محتوى ترفيهي على حساب سلامة الأرواح.

وحثّ أفراد المجتمع على المساهمة في تعزيز السلامة المرورية من خلال الإبلاغ عن السلوكيات والممارسات الخطرة عبر خدمة "عين الشرطة" على تطبيق شرطة دبي الذكي أو الاتصال "كلنا شرطة"، بدلاً من تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في ضبط المخالفين والحد من هذه السلوكيات.

وأكد العميد جمعة بن سويدان، على أن المنظومة المرورية الذكية والفرق الميدانية تواصل رصد السلوكيات المرورية الخطرة والتصدي لها بكل حزم، وأن الطرق العامة ليست مكاناً للاستعراض أو البحث عن الشهرة، وأن تحقيق المشاهدات لا يمكن أن يكون على حساب أرواح الأبرياء وسلامتهم.