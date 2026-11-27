أعلنت "مبادرة محمد بن زايد للماء" عن استعدادها لإطلاق منصتها الرائدة الجديدة "مختبر المياه"، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، بهدف ربط الابتكارات الواعدة في مجال المياه بالخبرات والاستثمارات والشراكات اللازمة لتطويرها وتطبيقها.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي يُعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بندرة المياه عالمياً، والحاجة الملحّة إلى تعزيز المرونة المائية وتظافر الجهود الدولية لمواجهتها.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ندرة المياه قد تؤدي إلى نزوح نحو 700 مليون شخص بحلول عام 2030.

ومن خلال إطلاق "مختبر المياه"، تسعى "مبادرة محمد بن زايد للماء" إلى تحويل الابتكارات الواعدة إلى أثر ملموس، عبر تيسير الشراكات والاستثمارات ومسارات التطبيق اللازمة لتوسيع نطاق الحلول ومواجهة تحديات المياه العالمية الملحّة.

وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 أول تفعيل رئيسي للمنصة، على أن يواصل "مختبر المياه" بعد المؤتمر ربط الابتكارات في مجال المياه بالفرص والخبرات والشركاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقالت عائشة العتيقي، الرئيس التنفيذي لـ "مبادرة محمد بن زايد للماء":" إننا نشهد حول العالم موجة متنامية من الابتكار استجابةً لندرة المياه، ويتمثل دورنا في المساعدة على تحويل هذه الإمكانات إلى أثر ملموس، من خلال تهيئة مسارات أكثر فاعلية تتيح تبنّي الحلول الواعدة".

وأضافت أنه مع إطلاقها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، تجسّد منصة "مختبر المياه" هذه الرسالة، إذ تربط المبتكرين بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين القادرين على توفير التمويل والخبرات والدعم اللازم لتطوير تقنياتهم، وبهذا، تسهم المنصة في تحويل الإمكانات إلى تقدم ملموس، والابتكار إلى أثر قابل للقياس.

وتستعرض منصة "مختبر المياه" مجموعة من التقنيات الناشئة في مجالات رئيسة تشمل معالجة المياه وإعادة استخدامها، وتحلية المياه، والزراعة، ورفع كفاءة استخدام المياه، والاستفادة من الموارد المستخلصة من عمليات معالجة المياه.

كما ستستضيف المنصة الفرق الستة المتأهلة إلى الدور النهائي من "تحدي المياه من أجل الزراعة" لعرض حلولها وتقنياتها، وذلك ضمن المسابقة التي أطلقتها "مبادرة محمد بن زايد للماء" عام 2025، بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 8 ملايين درهم، بهدف خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي مع الحفاظ على إنتاجية المحاصيل أو زيادتها. ومن المقرر الإعلان عن الحل الفائز بالتحدي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

كما سيشهد "مختبر المياه" مشاركة عدد من الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من مسابقة "إكس برايز للحد من ندرة المياه" العالمية، التي أطلقتها "مبادرة محمد بن زايد للماء" بالشراكة مع مؤسسة "إكس برايز" عام 2024، وتستمر على مدى خمس سنوات بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 119 مليون دولار أمريكي، بهدف تحفيز تطوير حلول وتقنيات متقدمة في مجال تحلية المياه المستدامة.

وسيستعرض "مختبر المياه" أكثر من 50 ابتكاراً في مجال المياه، تجمع بين التقنيات والحلول التي يقدمها المتأهلون إلى نصف نهائي المسابقة، إلى جانب ابتكارات أخرى بمشاركة نخبة من المبتكرين والمتخصصين في قطاع المياه من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن برنامج مشاركة "مبادرة محمد بن زايد للماء" في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 سلسلة من الجلسات الحوارية والتفاعلية التي تتناول عدداً من المحاور الرئيسة، تشمل الحلول النوعية في مجال المياه، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والابتكار المرتكز على الإنسان، وريادة الشباب، والتعاون الدولي والاستثمار، والمسارات الكفيلة بتوسيع نطاق الحلول وتطبيقها على أرض الواقع.

كما سيتيح المؤتمر فرصة للتعريف ببرنامج رواد المياه للشباب، الذي أطلقته "مبادرة محمد بن زايد للماء" بهدف تأهيل الشباب الإماراتي وتزويدهم بالمعارف والمهارات القيادية اللازمة للإسهام في مواجهة تحديات ندرة المياه.

وأعلنت المبادرة في نوفمبر 2026 عن اختيار الدفعة الأولى من البرنامج التي تضم 15 شاباً وشابة من خلفيات علمية ومهنية متنوعة، تشمل علوم المياه والهندسة والتكنولوجيا والتمويل والسياسات العامة وريادة الأعمال والاستدامة والفنون.

ومن المقرر الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول الابتكارات والشركاء والبرنامج الذي ستقدَّمه منصة المبادرة خلال المؤتمر.