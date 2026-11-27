شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إعلان حكومة الإمارات عن الدفعة الأولى من شركاء المنظومة الوطنية المتكاملة للذكاء الاصطناعي المساعد (FedAI) التي تضمّ 17 شريكاً وطنياً وعالمياً.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شهدت إعلان حكومة الإمارات عن الدفعة الأولى من شركاء المنظومة الوطنية المتكاملة للذكاء الاصطناعي المساعد (FedAI) التي تضمّ 17 شريكاً وطنياً وعالمياً، ومن خلال هذه المنظومة الموحّدة، نجمع بين قدراتنا الوطنية والخبرات العالمية، ونتيح لجهاتنا الحكومية الوصول بمرونة وأمان إلى مجموعة واسعة من التقنيات والنماذج والمنصات والحلول المتقدّمة .. هدفنا أن ننتقل من اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى استخدامها في العمل الحكومي اليومي وصولاً لهدف حكومة الإمارات بتحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) خلال عامين".