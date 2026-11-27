

بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عقد مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار اجتماعه الثاني لعام 2026، الذي ترأسه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.

ناقش مجلس الإدارة أداء الجهاز خلال عام 2026 وتوقعات الأداء المستقبلية، إضافة إلى آخر المستجدات على صعيد القطاعات والأسواق الإقليمية والعالمية، واطلع على تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي من قبل دوائر الجهاز.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد في تدوينة عبر موقع التواصل «إكس»: «بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ترأست اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، حيث استعرضنا أداء الجهاز خلال عام 2026، وآخر مستجدات الأسواق الإقليمية والعالمية، في ضوء المتغيرات التي تشهدها البيئة الاستثمارية الدولية وأثرها على الاستراتيجيات طويلة الأمد».

وأضاف سموه: «كما ناقشنا التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال الجهاز، ودوره في تطوير أدوات التحليل وإدارة الاستثمارات، بما يدعم كفاءة الأداء وجودة القرارات، ويعكس نهج التطوير المستمر الذي يتبناه الجهاز في الحفاظ على الثروة وتنميتها للأجيال القادمة».

حضر الاجتماع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، ومعالي خليل محمد شريف فولاذي، ومعالي حمد محمد الحر السويدي، ومصبح خميس المزروعي بصفته مقرراً لمجلس إدارة الجهاز.