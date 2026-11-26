احتفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بعيد الاتحاد الـ55 في أجواء وطنية تجسد عمق الانتماء والولاء للوطن والقيادة الحكيمة تحت شعار «انتماء وولاء»، في مناسبة وطنية استحضرت فيها مسيرة الاتحاد وما أرسته من قيم راسخة في الوحدة والتلاحم والعطاء، وجدد خلالها المشاركون اعتزازهم بالهوية الوطنية ووفاءهم لإرث الآباء المؤسسين ومواصلة مسيرة الإنجاز والتنمية.



حضر الاحتفال، الذي أقيم بمقر الغرفة، عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات والمؤسسات العاملة تحت مظلة الغرفة.



واستُهلت الاحتفالات بعزف السلام الوطني، وتضمنت مجموعة من الفعاليات الثقافية والتراثية والوطنية، شملت فقرة للأطفال بعنوان «حضانة غرفتي الصغيرة»، وعرضاً للفرقة الحربية جسّد جانباً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب عرض مدرسي وفقرات ترفيهية في أجواء احتفالية عكست روح المشاركة والتفاعل، وجسدت الاعتزاز بالموروث الوطني والهوية الإماراتية، وعززت ارتباط الأجيال الجديدة بقيم الاتحاد ومبادئه.



ورفع مجلس إدارة الغرفة وإدارتها العليا وموظفوها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ55، مؤكدين اعتزازهم بالمسيرة الوطنية وما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية، ومواصلة العمل بروح المسؤولية والشراكة للإسهام في تحقيق تطلعات الدولة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والتنموية.



وأكد عبدالله سلطان العويس أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية متجددة نستذكر فيها اللحظة التاريخية التي توحدت فيها إرادة الآباء المؤسسين لتأسيس دولة الإمارات وما أرسوه من دعائم راسخة لاتحاد أصبح اليوم نموذجاً في الوحدة والتلاحم والنهضة الشاملة، مشيراً إلى أن شعار «انتماء وولاء» يجسد معاني الارتباط العميق بالوطن والاعتزاز بهويته الوطنية والوفاء للقيادة الحكيمة التي تواصل مسيرة الاتحاد برؤية طموحة تستشرف المستقبل، وتفتح آفاقاً أوسع للتقدم والازدهار، مضيفاً أن هذه المناسبة تشكل دافعاً لمضاعفة الجهود وترسيخ قيم المسؤولية والعطاء ومواصلة الإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة ودولة الإمارات بما يواكب تطلعاتها المستقبلية ومكانتها الريادية.



من جانبه قال محمد أحمد أمين العوضي إن عيد الاتحاد الـ55 يمثل محطة وطنية نستعيد فيها محطات مضيئة من تاريخ الدولة، ونستحضر مسيرة خمسة وخمسين عاماً من البناء والإنجاز التي انطلقت بإرادة الآباء المؤسسين وتواصلت بعزم القيادة الحكيمة وجهود أبناء الإمارات، مؤكداً أن ما تحقق من نهضة وتقدم في مختلف القطاعات يعكس قوة النهج الاتحادي وفاعلية الرؤية الوطنية التي جعلت من التنمية والإنسان والريادة ركائز أساسية لمسيرة الدولة، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تجدد المسؤولية تجاه مواصلة العمل والعطاء وتعزيز دور الغرفة في دعم مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وترسيخ مكانة الشارقة الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.