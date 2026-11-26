

أعلنت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني عن التزام تمويلي بقيمة 135 مليون دولار أمريكي، لتوسيع نطاق توفير الأدوية والمعدات والتقنيات الطبية الحيوية في تسع دول أفريقية، بالشراكة مع حكوماتها، ضمن جهود واسعة النطاق، لتحسين فرص نجاة الأمهات وحديثي الولادة، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية.



وتكتسب هذه الجهود أهمية بالغة، إذ قد يتوقف إنقاذ حياة أم تواجه مضاعفات أثناء الحمل، أو طفل وُلد قبل أوانه، ويعاني صعوبة في التنفس، على توافر الأدوية والمعدات الطبية المناسبة في الوقت المناسب، ومع ذلك لا تزال مستشفيات وعيادات كثيرة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تفتقر إلى المستلزمات الطبية الأساسية اللازمة لتقديم رعاية صحية عالية الجودة، وفي الوقت المناسب.



وجاء الإعلان عن هذا الاستثمار خلال المؤتمر الدولي للصحة العامة في أفريقيا، المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث من المقرر أن يستفيد منه أكثر من 500 مرفق صحي في كل من إثيوبيا وكينيا وليبيريا ومالاوي ونيجيريا ورواندا وغانا وسيراليون وموزمبيق.



تمويل

ومن المتوقع أن يسهم التزام المؤسسة في حشد تمويل إضافي يتجاوز 550 مليون دولار أمريكي، من خلال مساهمات تمويلية مماثلة، تقدمها الحكومات الشريكة والجهات المانحة، بما يعزز نطاق الاستفادة من التمويل وأثره، وستلتزم كل حكومة مشاركة بتقديم تمويل يعادل على الأقل قيمة المساهمة المخصصة لها من المؤسسة.



وبهذه المناسبة قالت الدكتورة شمة خليفة المزروعي، المدير العام لمؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني: «نعمل بالشراكة مع الدول من أجل بناء مستقبل لا تفقد فيه أي أم أو مولود حديث الولادة أو طفل حياته لأسباب يمكن الوقاية منها، وتؤدي الكوادر الصحية المؤهلة دوراً أساسياً في تحقيق هذه الرؤية، إلا أن قدرتها على إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة تعتمد على توافر الأدوية والمعدات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية، وتواصل الحكومات في مختلف أنحاء أفريقيا ضخ استثمارات مهمة لتطوير أنظمتها الصحية، وتمكين الكوادر العاملة فيها من تقديم الرعاية اللازمة.



وعبرت عن ترحيبهم بهذه الفرصة لتعزيز التعاون، وضمان حصول الكوادر الصحية على الأدوات والمستلزمات اللازمة بشكل مستمر وموثوق، بما يسهم في تقديم رعاية أفضل وتحسين النتائج الصحية للمرضى والمجتمعات المحلية.



ويشكل النقص المستمر في الإمدادات الطبية تحدياً رئيسياً للعديد من الأنظمة الصحية، إذ يتسبب في تأخير العلاج، ويحد من التقدم في تحسين الخدمات الصحية، ففي أنحاء أفريقيا، لا تتوافر سوى 35 % من الأدوية الأساسية في المرافق الصحية الحكومية، فيما تقل نسبة المرافق المجهزة لإجراء الفحوص التشخيصية الأساسية عن الثلث.



ولمواجهة هذه التحديات تتجه الحكومات الأفريقية بصورة متزايدة إلى اعتماد نماذج للتمويل المشترك، تجمع بين موارد الجهات المانحة والتمويل المحلي، وتوجهها نحو تنفيذ الخطط الوطنية، بما يساعد على توسيع نطاق توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان استمراريتها.



جهود

وفي إثيوبيا كانت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني أول جهة تعلن التزامها بدعم الميثاق الوطني لتعزيز الصحة الإنجابية وصحة الأمهات، وحديثي الولادة والأطفال، من خلال تعهّد بقيمة 20 مليون دولار أمريكي.

وأسهم هذا الالتزام في حشد تمويل إضافي بقيمة 151.2 مليون دولار أمريكي من شركاء التنمية، قابلته الحكومة الإثيوبية بتمويل مماثل، ليصل إجمالي التمويل، الذي جرى حشده إلى 342.4 مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز خدمات صحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال في مختلف أنحاء البلاد.



وعلى مدى ثلاث سنوات سيُوجَّه هذا التمويل لتوفير المعدات والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة لنحو 120 مرفقاً صحياً في إثيوبيا، بما في ذلك أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تمكّن الكوادر الصحية من الكشف المبكر عن المضاعفات، التي قد تحدث أثناء الحمل والولادة، والتدخل السريع للتعامل معها، إلى جانب المضادات الحيوية، التي تساعد على الحد من خطر الإصابة بالإنتان.



وبدورها قالت الدكتورة ميكدس دابا، وزيرة الصحة في إثيوبيا: «لطالما وضعت إثيوبيا النهوض بالصحة الإنجابية وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال في صميم أولوياتها، باعتباره جزءاً أساسياً من جهودها الشاملة لتطوير القطاع الصحي. ويأتي الميثاق الوطني لتعزيز الصحة الإنجابية وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال ليؤكد هذا الالتزام، من خلال إرساء نموذج جديد للشراكة، يقوم على الاستثمار المشترك والمساءلة المتبادلة».



و أضافت: «ستسهم هذه الشراكة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتحسين توافر الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، التي تعتمد عليها النساء وحديثو الولادة والأطفال، وغايتنا واضحة، وهي الحد من الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الأمهات وحديثي الولادة والأطفال، وضمان تحقيق ذلك في جميع أنحاء إثيوبيا، أينما كانوا».



وفي رواندا سيسهم التزام المؤسسة بتقديم 15 مليون دولار أمريكي في توفير المعدات الطبية الأساسية لـ 170 مرفقاً صحياً، بما فيها مستشفيات المناطق والمستشفيات التعليمية، إلى جانب المساعدة في حشد تمويل إضافي بقيمة 40 مليون دولار أمريكي.

واستكمالاً للجهود الوطنية القائمة سيساعد هذا الاستثمار على تعزيز سلامة الولادة وتحسين رعاية حديثي الولادة، من خلال توفير أدوات تمكّن الكوادر الصحية من التعامل مع حالات النزيف بعد الولادة، إلى جانب حاضنات الأطفال، وأجهزة دعم التنفس للمواليد الخدّج والمرضى.



وبدوره قال الدكتور سابين نسانزيمانا، وزير الصحة في رواندا: «شهدت رواندا خلال العقدين الماضيين تحولاً كبيراً في مجال صحة الأمهات والأطفال، وأصبحت الرعاية الصحية عالية الجودة في متناول عدد أكبر من الأسر، ويتطلب الحفاظ على هذه المكاسب أكثر من مجرد توافر الكوادر المؤهلة والمرافق الصحية؛ إذ يعتمد أيضاً على ضمان الإمداد المنتظم بالأدوية والمعدات والتقنيات اللازمة لتقديم الرعاية. وتستند شراكتنا مع مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني إلى استثمارات رواندا المتواصلة في القطاع الصحي، ونعمل معاً على ترجمة التقدم الذي أحرزناه إلى مستقبل أكثر صحة لكل أم ومولود وطفل».



وفي ليبيريا سيسهم التزام المؤسسة بتقديم 10 ملايين دولار أمريكي، يقابله تمويل مماثل من الجهات المانحة، في دعم المستشفى التعليمي الوطني المرجعي والمرافق الصحية المرتبطة به، لتعزيز خدمات الرعاية المقدمة للنساء وحديثي الولادة والأطفال، وتشمل الاستثمارات المخطط لها توفير تقنيات طبية منقذة للحياة، تساعد الكوادر الصحية على التعامل مع حالات الولادة المعقدة، وتحقيق الاستقرار الصحي لحديثي الولادة والأطفال المصابين بحالات حرجة، وتسريع تشخيص الحالات المرضية مباشرة، بجانب سرير المريض.



ولا يقتصر هذا الالتزام على توفير المعدات الطبية، بل يشمل أيضاً تمويل برامج للإرشاد والتوجيه السريري، بما يمكّن الأطباء والممرضين والقابلات من استخدام التقنيات الجديدة بكفاءة وثقة في تقديم الرعاية اليومية، كما سيدعم الاستثمار بناء الخبرات الوطنية في مجال الهندسة الطبية الحيوية، لضمان صيانة المعدات وإصلاحها، واستمرار الاستفادة منها لسنوات مقبلة.



ومن جانبها قالت الدكتورة لويز مابليه كبوتو، وزيرة الصحة في ليبيريا: «تواصل ليبيريا الاستثمار في تعزيز منظومتها الصحية، مع التركيز على توفير رعاية صحية فعّالة وعادلة للجميع، وستسهم شراكتنا مع مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني في دفع هذه الجهود، من خلال تعزيز قدرات مستشفيات الإحالة، وتطوير مهارات الكوادر العاملة فيها، ونعمل معاً على إرساء أسس رعاية صحية أفضل اليوم، وبناء نظام صحي أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات في المستقبل».