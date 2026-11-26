

قدم راشد عبدالله الطنيجي نسخة من أوراق اعتماده إلى مارين سزوتش، رئيسة قطاع البروتوكول الدبلوماسي بوزارة الخارجية المجرية، سفيراً لدولة الإمارات لدى المجر.



وتمنت رئيسة قطاع البروتوكول الدبلوماسي له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كافة أوجه الدعم لتسهيل مهامه، بما يسهم في تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك.



من جهته، أعرب الطنيجي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى المجر، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.



وتم خلال اللقاء بحث آفاق ومجالات التعاون بين دولة الإمارات والمجر، واستعراض سبل تنميتها وتطويرها بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.