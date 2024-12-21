حمدان بن محمد يتكفل بأطراف صناعية لطفل فلسطيني فقد قدميه ويده بقصف إسرائيلي

تكفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتقديم أطراف صناعية للطفل الفلسطيني محمد سعيد شعبان، الذي فقد قدميه ويده اليسرى في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وكانت قصة الطفل الفلسطيني محمد، ذي السنوات السبع، قد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو ظهر فيه وهو يحبو ويلهو أمام مسكنه في أحد المخيمات الفلسطينية، رفقة والدته، ولاقى الفيديو تفاعلاً شعبياً كبيراً، نظراً لمأساة الطفل، الذي ظهر متغلباً على معاناته وحياته القاسية، التي تعكس آلام الفلسطينيين وجراحاتهم في ظل الظروف الحرجة التي يعيشونها، نتيجة الحرب المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتحدثت والدة محمد، في الفيديو، عن حلم ابنها في الحياة، وهو الحصول على أطراف صناعية، حتى يكون مثل نظرائه من الأطفال، وهو الحلم الذي تكفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتحقيقه لمحمد، ليخفف سموه من معاناته، ويسهم في رسم ابتسامة أمل بغد أفضل في حياته.