فيليب هوزيه: تخريج الدفعة الجديدة من الكوادر الإماراتية احتفاء بإرث المؤسس الراحل عبدالله حسن الرستماني

مروان عبدالله الرستماني: احتفاؤنا بتخريج هذه النخبة المتميزة من أبناء الوطن يؤكد المكانة الريادية التي وصلت إليها الإمارات بتوجيهات قيادتنا الرشيدة والتي أصبحت وجهة عالمية لأعرق الجامعات

توماس جانجان: التخريج هو ثمرة مباشرة للشراكة الرائدة مع مجموعة الرستماني وحرصها على الاستثمار في الإنسان

سيدريك دوني ريمي: تزويد الطلبة الإماراتيين بالمهارات المتقدمة يعكس التزامنا المشترك بتوفير برامج تنفيذية نوعية تستجيب لمتطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا

احتفت الكلية العليا للتجارة في باريس «ESCP»، أول وأقدم كلية لإدارة الأعمال في العالم، بتخريج دفعة جديدة من طلبة ماجستير «العلوم في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال»، الذي تقدمه عبر حرمها الجامعي السابع الذي افتتحته في دبي عام 2022، ويُعد الأول في المنطقة، بالشراكة من مجموعة الرستماني إحدى أعرق الشركات العائلية في الإمارات والمنطقة.

وشهدت حفل التخريج سعادة ماري أودوار، سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من قيادات الكلية ومجموعة الرستماني.

وضمت الدفعة الجديدة 150 طالباً وطالبة من الإماراتيين الذين اختيروا من بين ألمع المواهب والبرامج الريادية، بعد ترشيحهم من قبل مؤسساتهم من القطاعين الحكومي والخاص، ضمن المنح الدراسية التي قدمتها مجموعة الرستماني، والتي تم توزيعها بالتساوي بين المشاركين من الذكور والإناث من الإماراتيين، بما يعكس التزام المجموعة بتكافؤ فرص الحصول على تعليم عالي الجودة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين، ويسهم في تطوير رأس المال البشري ودعم مسيرة اقتصاد المعرفة المستقبلي في دولة الإمارات والمنطقة.

وتُعد عائلة المغفور له عبدالله حسن الرستماني و«مجموعة الرستماني» الشريك المؤسس للكلية العليا للتجارة في باريس «ESCP»، في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ وضعوا اللبنة الأولى والأساس المتين لانطلاق الكلية وتوسعها في الدولة والمنطقة عموماً، وبلغت المنح التي قدمتها المجموعة حتى الآن 400 منحة دراسية للمواطنين الإماراتيين وطلبة آخرين تخرجوا بنجاح من هذا البرنامج.

كفاءات إماراتية

وقالت سعادة ماري أودوار، سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «يجسد حفل تخريج هذه النخبة من الكفاءات الإماراتية عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع فرنسا ودولة الإمارات، وما تشهده من تعاون متنامٍ ومثمر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وبناء اقتصاد المعرفة».

وأضافت سعادتها: «تفخر فرنسا بمؤسساتها الأكاديمية العريقة مثل كلية (ESCP) التي تواصل تعزيز حضورها الدولي ورسالتها في إعداد قادة المستقبل».

وتابعت: «إن احتفاء الكلية بتخريج كوكبة متميزة من الطلبة الإماراتيين يعكس الأثر الملموس للشراكات الأكاديمية مع القطاع الخاص، وهو ما يفتح آفاقاً أوسع لتعزيز التنمية المستدامة وتمكين أجيال الغد».

وثمّنت الدور الذي تضطلع به مجموعة الرستماني في دعم التعليم وتمكين الأجيال القادمة، بما يعزز أواصر التعاون بين البلدين، ويفتح آفاقاً أوسع للشراكات المثمرة بين فرنسا ودولة الإمارات.

إرث معرفي

من جانبه قال فيليب هوزيه، رئيس مجلس إدارة الكلية العليا للتجارة في باريس ESCP في أوروبا: «يجسد تخريج هذه الدفعة من الكوادر الإماراتية الرؤية المشتركة بين الكلية ومجموعة الرستماني، وهو احتفاء حقيقي بالإرث المعرفي لمؤسس المجموعة الراحل عبدالله حسن الرستماني، وعرفان بالإسهامات البارزة للمجموعة في تمكين المجتمع الإماراتي ورفده بالمهارات المستقبليّة».

وأشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه مجموعة الرستماني، ومساهمتها الفاعلة، مؤكداً الدور الحيوي الذي تضطلع به المجموعة في تمكين الكفاءات الوطنية الشابة، من خلال مساهمتها في إعداد نخبة واعدة من القيادات والمبتكرين الإماراتيين القادرين على قيادة المستقبل.

مكانة ريادية

وأعرب مروان عبدالله الرستماني، رئيس مجلس إدارة «مجموعة الرستماني»، عن فخره بتخريج دفعة جديدة من الطلبة الإماراتيين، وقال: «إن احتفاءنا بتخريج هذه النخبة المتميزة من أبناء الوطن يجسد المكانة الريادية التي وصلت إليها الإمارات بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، حيث أصبحت وجهة عالمية لأعرق الجامعات، ومركزاً رئيساً لإعداد قادة المستقبل واقتصاد المعرفة»، وأضاف: «إن هذا النجاح هو امتداد طبيعي للإرث والقيم الراسخة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي شكّلت توجهنا في بناء نموذج أعمال عائلي مستدام يسهم في دعم مسيرة بناء الوطن وتحقيق أهدافه الاستراتيجية».

أثر مستدام

بدوره قال البروفيسور توماس جانجان، الرئيس التنفيذي وعميد الكلية العليا للتجارة في باريس ESCP: «نحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطلبة الإماراتيين الذين أصبحوا يمتلكون أدوات المعرفة المتقدمة في مجالات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وإن النجاح الأكاديمي الحقيقي يُقاس بمقدار الأثر المستدام الذي يحدثه الخريجون في مؤسساتهم ومجتمعاتهم، وما نشهده اليوم هو الثمرة المباشرة للشراكة الرائدة مع مجموعة الرستماني وحرصها على الاستثمار المستدام في الإنسان».

شراكة استراتيجية

من جهته، قال البروفيسور سيدريك دوني ريمي، نائب الرئيس التنفيذي للتعليم المستمر والعلاقات المؤسسية، وعميد كلية التكنولوجيا في الكلية العليا للتجارة في باريس ESCP: «يترجم تخريج هذه الدفعة الجديدة في تخصصات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي عمق الشراكة الاستراتيجية بين ESCP ومجموعة الرستماني، والتي تتجاوز إطار الدعم الأكاديمي التقليدي لتقديم نموذج عملي يربط المهارات التكنولوجية المتقدمة بمتطلبات سوق العمل المستقبلي».

وأضاف: «إن تزويد الطلبة بالمهارات المتقدمة يعكس التزامنا المشترك بتوفير برامج تنفيذية نوعية تستجيب لمتطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتستمر في رفد المؤسسات الوطنية بقادة ومبتكرين قادرين على صناعة التأثير».

وتستلهم مجموعة الرستماني عبر شراكتها مع الكلية من الإرث الراسخ الذي أسسه مؤسس المجموعة عبدالله حسن الرستماني، والذي آمن طيلة حياته بأن العلم والمعرفة والثقافة ركائز أساسية لنمو الإنسان وتقدم المجتمع.

وتبرز الشراكة بين الجانبين إيمان المجموعة بأهمية التعليم العالي والابتكار المعرفي كركيزة للتنمية المستدامة؛ كما تمثل هذه الشراكة نموذجاً للشراكات بين قطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية العالمية لتحقيق الأهداف الوطنية في دعم الاقتصاد وتمكين المجتمع.

ويسهم تعاون مجموعة الرستماني مع كلية «ESCP» المرموقة عالمياً في تحقيق مستهدفات «نحن الإمارات 2031» و«استراتيجية التعليم 2033»، الهادفة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم من خلال تقديم تعليم نموذجي عالي الجودة في دولة الإمارات.

وشكّل التعاون الاستراتيجي بين مجموعة الرستماني والكلية العليا للتجارة في باريس «ESCP» نموذجاً للشراكات التي تجمع بين قطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية العالمية لدعم الاقتصاد وتمكين المجتمع، بما يسهم في ربط التعليم باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل، وبناء منظومة معرفية قادرة على إعداد الكفاءات للمستقبل.

وقد أسهمت مجموعة الرستماني في استقطاب الكلية العليا للتجارة في باريس «ESCP» إلى دبي والمنطقة، ودعم تأسيس حضورها الأكاديمي في الدولة، انطلاقاً من التزام مشترك بتطوير المواهب وتعزيز قدرات الشباب.

واختارت الكلية دبي ودولة الإمارات تحديداً لتأسيس حرمها الجامعي الـ7 إيماناً منها بالمكانة الريادية للدولة في مجالات عدة.

كما شملت الرؤية الأكاديمية للشراكة برامج متخصصة في التمويل والإدارة المالية وإدارة الشركات والمؤسسات العائلية، بما يعكس طموحاً يتجاوز توفير فرص التعليم إلى المساهمة في بناء منظومة متكاملة للتعلم المستمر.

وشكّل تمكين الشباب الإماراتي محوراً أساسياً في المبادرة منذ بدايتها، فقد دعمت مجموعة الرستماني أكثر من 400 طالب وطالبة بمنح تعليمية شملت مختلف دفعات البرنامج، في إطار التزام المجموعة بالمساهمة في التوطين وبناء المواهب الوطنية وتمكين الكوادر الشابة.

وتعكس هذه الرعاية التزام مجموعة الرستماني بالاستثمار طويل الأمد في رأس المال البشري الإماراتي، إذ أسهمت المبادرة في بناء جسور تعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والأوساط الأكاديمية الدولية، وتعزيز نموذج للشراكة يضع التعليم وتنمية رأس المال البشري في صميم التنمية المستدامة.