يستند دعم مجموعة الرستماني للكلية العليا للتجارة في باريس «ESCP»، إلى إرث راسخ أسسه المغفور له بإذن الله تعالى، عبدالله حسن الرستماني، مؤسس مجموعة الرستماني، الذي آمن طيلة حياته بأن العلم والمعرفة والثقافة ركائز أساسية لنمو الإنسان وتقدم المجتمع، وأن التعليم المستمر يمثل إحدى أهم دعائم بناء الدولة وصقل قدرات أجيالها.

وقد بدأت علاقته بالعلم والمعرفة منذ سنواته الأولى؛ فبعد تلقيه تعليمه الأساسي في الكتّاب، بدأ العمل لمساندة أسرته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة آنذاك، وواصل تطوير معارفه بجهد شخصي، بما في ذلك تعلم اللغة الإنجليزية من خلال الممارسة والقراءة، قبل أن يعمل محاسباً وكاتباً ويبدأ لاحقاً مسيرته في عالم الأعمال. آمن عبدالله حسن الرستماني إيماناً راسخاً بأن التعليم والمعرفة والثقافة تمثل محركات أساسية لتقدم الإنسان والمجتمع.

وطيلة حياته، دعا إلى التعلم المستمر، ونظر إلى التعليم باعتباره إحدى الركائز الأساسية لبناء الأوطان وتحقيق التقدم الاقتصادي وتنمية الأجيال القادمة. وظل إيمانه بقيمة التعليم عنصراً محورياً في مسيرته الشخصية وفي مساهماته الأوسع في المجتمع.

المسيرة الشخصية والتعليم الذاتي

بدأ عبدالله حسن الرستماني حياته المهنية في ظل ظروف اقتصادية صعبة. وقد بدأ العمل في سن تقارب الرابعة عشرة من عمره، وعمل في مجالات من بينها المحاسبة والأعمال المكتبية قبل أن يبدأ مسيرته في ريادة الأعمال.

وكان مؤمناً بقوة بأهمية تطوير الذات، فعمل بصورة مستقلة على تطوير مهاراته في اللغة الإنجليزية ومعرفته بالأعمال من خلال القراءة والخبرة العملية والتعلم المستمر.

وأصبح هذا الالتزام بالتعليم الذاتي لاحقاً جزءاً أساسياً من فلسفته تجاه الأعمال والمجتمع.

المكتبة الأهلية والمساهمة في التنمية الثقافية

بين العامين 1954 و1956، أنشأ عبدالله حسن الرستماني المكتبة الأهلية وأدارها مع أخيه عبدالواحد، والتي عُرفت باعتبارها واحدة من أوائل المكتبات الحديثة والنظامية في دبي. ومن خلال المكتبة، أسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الكتب والصحف والمجلات والمطبوعات التعليمية في فترة كانت فيها هذه الموارد محدودة نسبياً في الدولة.

كما أسس علاقات في مجال النشر والتوزيع شملت صحفاً ومجلات وكتباً ومطبوعات مصرية ولبنانية، وأسهم بذلك في توسيع نطاق الوصول إلى المواد الثقافية والتعليمية في دبي ودولة الإمارات.

المسيرة في ريادة الأعمال

من المكتبة الأهلية انطلقت مسيرة عبدالله حسن الرستماني في ريادة الأعمال، وذلك بتطوير أنشطة تجارية شملت استيراد وتوزيع منتجات من بينها: الثلاجات، وأجهزة التلفزيون، ومعدات التبريد، والأجهزة الإلكترونية، والأجهزة الاستهلاكية.

وفي عام 1957، أسس شركة التجارة المركزية «Central Trading Company»، التي أصبحت لاحقاً إحدى الركائز الأساسية التي انطلقت منها مجموعة الرستماني.

ومن بدايات متواضعة، أسهم في بناء وتوسيع واحدة من مجموعات الأعمال العائلية المتنوعة والراسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إلى جانب إنجازاته في عالم الأعمال، حافظ عبدالله حسن الرستماني على اهتمام عميق بدعم التعليم والثقافة والتعلم وتمكين الشباب.

وقد حظيت مساهماته بتقدير عدد من المؤسسات التعليمية والثقافية، ومن أبرز التكريمات التي حصل عليها جائزة «الشخصية المتميزة للعام 2001/2000» ضمن جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية.

الإرث المستدام

يمتد إرث عبدالله حسن الرستماني إلى ما هو أبعد من ريادة الأعمال وتطوير الأعمال التجارية.

فقد كان يؤمن بأن الاستثمار في التعليم وفي الأجيال القادمة يمثل أحد أهم لاستثمارات التي يمكن تقديمها لدعم التقدم الوطني وتحقيق الازدهار.

ولا تزال قيمه تنعكس في دعم مجموعة الرستماني لمجالات: التعليم، وتنمية المعرفة، وتمكين الشباب الإماراتي، وتطوير القيادات، والتنمية الثقافية، والتعلم مدى الحياة، والتنمية الوطنية المستدامة.

ويجسد إرثه بذلك مزيجاً من ريادة الأعمال، والتعليم، والمساهمة المجتمعية، والالتزام الراسخ بتطوير الأجيال القادمة.