وقد بدأت علاقته بالعلم والمعرفة منذ سنواته الأولى؛ فبعد تلقيه تعليمه الأساسي في الكتّاب، بدأ العمل لمساندة أسرته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة آنذاك، وواصل تطوير معارفه بجهد شخصي، بما في ذلك تعلم اللغة الإنجليزية من خلال الممارسة والقراءة، قبل أن يعمل محاسباً وكاتباً ويبدأ لاحقاً مسيرته في عالم الأعمال. آمن عبدالله حسن الرستماني إيماناً راسخاً بأن التعليم والمعرفة والثقافة تمثل محركات أساسية لتقدم الإنسان والمجتمع.
وطيلة حياته، دعا إلى التعلم المستمر، ونظر إلى التعليم باعتباره إحدى الركائز الأساسية لبناء الأوطان وتحقيق التقدم الاقتصادي وتنمية الأجيال القادمة. وظل إيمانه بقيمة التعليم عنصراً محورياً في مسيرته الشخصية وفي مساهماته الأوسع في المجتمع.
وكان مؤمناً بقوة بأهمية تطوير الذات، فعمل بصورة مستقلة على تطوير مهاراته في اللغة الإنجليزية ومعرفته بالأعمال من خلال القراءة والخبرة العملية والتعلم المستمر.
وأصبح هذا الالتزام بالتعليم الذاتي لاحقاً جزءاً أساسياً من فلسفته تجاه الأعمال والمجتمع.
كما أسس علاقات في مجال النشر والتوزيع شملت صحفاً ومجلات وكتباً ومطبوعات مصرية ولبنانية، وأسهم بذلك في توسيع نطاق الوصول إلى المواد الثقافية والتعليمية في دبي ودولة الإمارات.
ومن بدايات متواضعة، أسهم في بناء وتوسيع واحدة من مجموعات الأعمال العائلية المتنوعة والراسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إلى جانب إنجازاته في عالم الأعمال، حافظ عبدالله حسن الرستماني على اهتمام عميق بدعم التعليم والثقافة والتعلم وتمكين الشباب.
وقد حظيت مساهماته بتقدير عدد من المؤسسات التعليمية والثقافية، ومن أبرز التكريمات التي حصل عليها جائزة «الشخصية المتميزة للعام 2001/2000» ضمن جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية.
فقد كان يؤمن بأن الاستثمار في التعليم وفي الأجيال القادمة يمثل أحد أهم لاستثمارات التي يمكن تقديمها لدعم التقدم الوطني وتحقيق الازدهار.
ويجسد إرثه بذلك مزيجاً من ريادة الأعمال، والتعليم، والمساهمة المجتمعية، والالتزام الراسخ بتطوير الأجيال القادمة.