فيليب هوزيه: منح الأستاذية الفخرية رفيعة المستوى لقادة إحدى أعرق الشركات العائلية تجسيد لرؤية مشتركة تنبض بروح وإرث والدهم المؤسس

مروان الرستماني: منحنا درجة الأستاذية الفخرية يؤكد ما وصلت إليه دولة الإمارات من الريادة والتقدم في مجال التعليم

حسن الرستماني: التكريم يتوج جهودنا التي ترتكز على إيماننا بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة

المكرّمون انضموا إلى قائمة مكرمي الكلية من رؤساء دول وسياسيين ودبلوماسيين وقادة أعمال عالميين

منحت الكلية العليا للتجارة في باريس «ESCP»، أول وأقدم كلية لإدارة الأعمال في العالم، والتي افتتحت حرمها الجامعي الـ7 في العالم، والأول في المنطقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي، ثلاثة أفراد من عائلة عبدالله الرستماني التي تُعد من أقدم الشركات العائلية في الإمارات والمنطقة، درجة «أستاذ فخري» (Professor Honoris Causa)، وذلك تقديراً لإسهاماتهم في القيادة الاستراتيجية وريادة الأعمال والاتصال الاستراتيجي والعمل الإنساني، ودعم التعليم والتنمية البشرية.

وقلّد فيليب هوزيه، رئيس مجلس إدارة الكلية العليا للتجارة في باريس ESCP في أوروبا، والبروفيسور ليون لولوسا، الرئيس التنفيذي وعميد الكلية السابق، هذا التكريم رفيع المستوى إلى السيد مروان عبدالله الرستماني، رئيس مجلس إدارة «مجموعة الرستماني»، في مجال «الشركات العائلية والقيادة الاستراتيجية»، والسيد حسن عبدالله الرستماني، نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الرستماني»، في مجال «قيادة المؤسسات وريادة الأعمال»، والسيدة نجلاء عبدالله الرستماني، عضو مجلس إدارة المجموعة، في مجال «الاتصال الاستراتيجي والعمل الخيري والإنساني».

وانضم المكرمون إلى قائمة مكرمي الكلية من رؤساء دول وسياسيين ودبلوماسيين وقادة أعمال عالميين منهم: الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، وميشيل بارنييه، رئيس وزراء فرنسا الأسبق، وجان بيير رافاران رئيس وزراء فرنسا الأسبق، ونيكول فونتين الرئيس الأسبق للبرلمان الأوروبي، وأمينة غريب فقيم رئيسة موريشيوس السابقة.

وأكدت الكلية ذات المكانة العالمية أن المكرمين يعرفون بكفاءتهم الاستراتيجية ورؤيتهم الريادية، فضلاً عن قدرتهم الفائقة على مد جسور التعاون والشراكات عبر مختلف القطاعات والقارات، كما تميزت مسيرتهم بالدعم السخي للتعليم والتنمية البشرية، مع التزام راسخ بالعمل الخيري والإنساني يشكّل نموذجاً يُحتذى ومصدراً للإلهام والتقدير.

مساهمة فاعلة

وقال فيليب هوزيه، رئيس مجلس إدارة الكلية العليا للتجارة في باريس ESCP في أوروبا، إن منح الأستاذية الفخرية رفيعة المستوى للمكرمين من عائلة الرستماني التي تُعد من أعرق الشركات العائلية يمثل احتفاءً بدور كل منهم بمكانته وخبرته المتميزة، وتجسيداً لرؤية مشتركة تنبض بروح وإرث والدهم المؤسس، وعرفاناً بإسهاماتهم البارزة في تمكين المجتمع الإماراتي وتطلعاتهم المستمرة لمواصلة نهج عائلة عبدالله الرستماني ورؤيتها المستقبلية.

وثمّن الدعم المتواصل الذي تقدمه مجموعة الرستماني، مشيداً بمساهمتها الفاعلة في دعم استراتيجيات التعليم وتعزيز المستهدفات التنموية، مؤكداً الدور الحيوي الذي تضطلع به المجموعة في تمكين الكفاءات الوطنية الشابة، من خلال مساهمتها في إعداد نخبة واعدة من القادة والمبتكرين الإماراتيين القادرين على قيادة المستقبل.

مكانة ريادية

من جانبه أكد مروان عبدالله الرستماني، رئيس مجلس إدارة «مجموعة الرستماني»: «يجسد منحنا درجة الأستاذية الفخرية من أعرق مؤسسة أكاديمية لإدارة الأعمال في العالم المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، حيث أصبحت وجهة عالمية لأعرق الجامعات العالمية».

وأضاف: «إن هذا التقدير ثمرة وامتداد طبيعي للإرث والقيم الراسخة التي غرسها والدنا المغفور له بإذن الله تعالى عبدالله حسن الرستماني، والتي شكّلت توجهنا في بناء نموذج أعمال عائلي مستدام يسهم في دعم مسيرة بناء الوطن وتحقيق أهدافه الاستراتيجية».

محرك أساسي

بدوره، قال حسن عبدالله الرستماني، نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الرستماني»: «يتوج هذا التكريم جهودنا المشتركة التي ترتكز على إيماننا بأن الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الكوادر الوطنية بمهارات المستقبل هو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة، وإن شراكتنا مع كلية (ESCP) في دبي تؤكد التزامنا بمواكبة الاستراتيجيات الوطنية في بناء الإنسان».

وأضاف: «نؤمن في مجموعة الرستماني بدعم بيئة ريادة الأعمال وتمكين الكفاءات الوطنية لقيادة المستقبل وصناعة الفرص في القطاعين الحكومي والخاص».

أساس متين

وتُعد عائلة المغفور له بإذن الله تعالى عبدالله حسن الرستماني و«مجموعة الرستماني» الشريك المؤسس لكلية العليا للتجارة في باريس «ESCP»، في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ وضعوا اللبنة الأولى والأساس المتين لانطلاق الكلية وتوسعها في الدولة والمنطقة عموماً.

ومنذ تأسيس فرع الكلية في دبي عام 2022 برعاية ودعم من مجموعة الرستماني، واصلت عائلة الراحل عبدالله حسن الرستماني تقديم دعم نوعي ومستمر، تجسّد في تمويل ماجستير «البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل الأعمال للقطاعين الحكومي والخاص»، بالإضافة إلى تقديم 400 منحة دراسية للمواطنين والمواطنات الإماراتيين وطلبة آخرين تخرجوا بنجاح من هذا البرنامج؛ وهو ما أثمر إثراء وتطوير رأس المال البشري ودعم مسيرة اقتصاد المعرفة المستقبلي في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها.