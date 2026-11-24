عبدالله الفلاسي:

توظيف التقنيات الذكية يعزز كفاءة المؤسسات ويوسع آفاق الكفاءات البشرية





نظّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي «ملتقى الموارد البشرية الثاني 2026»، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي: أدوار جديدة ومهارات متجددة»، بمشاركة نحو 250 من قيادات الموارد البشرية والخبراء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمناقشة تحولات مستقبل العمل وفرص توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز جاهزية الموظفين للمتطلبات المهنية المستقبلية.

وشهد الملتقى، الذي عُقد في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، نقاشات حول أربعة محاور رئيسة، شملت جودة الحياة الوظيفية، والثقة والحوكمة، والنمو المهني، ومواكبة التغيير المتسارع. واستندت إلى بيانات ومؤشرات تعتمدها الدائرة، من بينها «مؤشر الرفاه الوظيفي لحكومة دبي»، و«برنامج تجربة القوى العاملة»، و«مبادرة T33»، بما يدعم تطوير سياسات الموارد البشرية.

وأكد الملتقى أهمية توظيف التقنيات الذكية في تمكين الموظفين وتعزيز قدراتهم الإبداعية، بما يحقق التوازن بين رفع الكفاءة المؤسسية وتحسين تجربة الموظف وجودة بيئة العمل، انسجاماً مع نهج حكومة دبي القائم على «الإنسان أولاً».

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، إن العالم يشهد تحولاً يتجاوز التطور التقني ليشمل طبيعة الوظائف وأساليب القيادة، مشيراً إلى أن التحدي الأهم يتمثل في توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لبناء مؤسسات أكثر كفاءة، وفتح آفاق أوسع أمام الكفاءات البشرية لتحقيق أثر مستدام ينعكس على الموظف والمجتمع.

وأضاف أن نجاح هذا التحول لا يُقاس بسرعة تبني أدوات الذكاء الاصطناعي وحدها، بل بمدى انعكاسها على تجربة الموظف، التي تمثل عاملاً حاسماً في تحويل الاستثمار التقني إلى قيمة مضافة وأثر ملموس للموظفين والمتعاملين، من خلال تخفيف الأعباء التشغيلية وتوفير فرص أكبر للتعلم والنمو في بيئة عمل مرنة.

وأكد أهمية بناء منظومة للثقة والحوكمة تضمن العدالة والشفافية في استخدام هذه التقنيات، وتكفل حق الموظفين في التعلم والنمو، إلى جانب تطوير مسارات مهنية تتيح للكفاءات الإماراتية فرص التقدم الوظيفي، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

تجارب ورؤى

وتضمن برنامج الملتقى جلسات تناولت أبعاد التحول التقني وانعكاساته على بيئات العمل؛ إذ قدم الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي في دبي وأستاذ الأعمال الرقمية المشارك، جلسة بعنوان «من الذكاء الاصطناعي إلى الأثر»، تناول فيها محورية الإنسان وحوكمة التقنية وإعادة تصميم الأدوار والاستثمار في الكفاءات الوطنية.

تشريعات استباقية

وفي جلسة «القانون والسياسات في عصر الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والعميد الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، عميد أكاديمية شرطة دبي، نوقش تطوير أطر تشريعية استباقية توازن بين الابتكار وحماية الحقوق، وتضمن العدالة والشفافية في قرارات الموارد البشرية، مع بقاء المسؤولية النهائية بيد الإنسان.

وأكد أحمد بن مسحار أهمية تعزيز جاهزية الموارد البشرية ورفدها بمهارات المستقبل، مشيراً إلى أن الملتقى يشكل منصة لتبادل الخبرات وتضافر جهود المؤسسات الحكومية والخاصة لمواكبة التحولات المتسارعة.

وأضاف أن اللجنة العليا للتشريعات تعمل على تطوير منظومة تشريعية أكثر مرونة وشمولية واستباقية، تنظم الاستخدام المسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتدعم جاهزية الكفاءات البشرية للمستقبل.

واستعرض أحمد السويدي، مدير إدارة معلومات الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في جلسة «الإنسان أولاً: ملامح تجربة الموظف في حكومة دبي»، دور التقنية في تمكين الموظف، وأهمية قياس نجاحها بأثرها في القدرات وجودة العمل والرفاه والثقة.

كما تناول سالم الشامسي، مدير إدارة تطبيقات الخدمات المشتركة في هيئة دبي الرقمية، مستقبل الخدمات المؤسسية خلال جلسة «دبي الرقمية: نحو خدمات موارد بشرية»، فيما استعرض خالد عبدالمنعم بن كلبان، مدير أول بالإنابة لتبني الذكاء الاصطناعي في هيئة كهرباء ومياه دبي، تجربة الهيئة في إعادة تصميم العمل.

كفاءات المستقبل

وناقشت جلسة «كفاءات وطنية جاهزة للغد» آليات إعداد المواطنين وإكسابهم مهارات وخبرات المستقبل، بمشاركة عصام العنقر، الشريك المسؤول عن إعادة ابتكار المواهب في «أكسنتشر» في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلي بوحاجي، الشريك في قطاع الحكومة والقطاع العام لدى شركة «KPMG»، ومحمد عبيد المري، مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي.

كما تناولت الجلسات توظيف الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وتعزيز مرونة العمل، وأهمية برامج التأهيل والتعلم المستمر لمواكبة المستجدات التقنية والحفاظ على جودة الحياة الوظيفية.

إصدارات وأدوات



وأعلنت الدائرة إطلاق ثلاثة إصدارات وأدوات عملية لدعم منظومة العمل الحكومي، شملت «دليل الموظفين للرفاه المالي»، و«دليل تجربة الموظفين»، إلى جانب أداة «الذكاء الاصطناعي المساعد في الموارد البشرية».

كما شهد الملتقى طاولة مستديرة لكبار مسؤولي الموارد البشرية، بمشاركة نحو 40 من القيادات المختصة، ناقشوا خلالها الأولويات المشتركة والتحديات المستقبلية وفرص التعاون لتطوير ممارسات الموارد البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي.