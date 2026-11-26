أكدت "أدنوك للإمداد والخدمات" ببالغ الأسى العثور على أحد افراد الطاقم الذي يحمل الجنسية الأردنية متوفيا وكان في عداد المفقودين عقب الهجوم الذي تعرضت له إحدى سفنها في مضيق هرمز بتاريخ 17 نوفمبر 2026.

وتقدمت الشركة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته، وأكدت تقديمها كامل الدعم اللازم في هذا الوقت العصيب.

واحتراماً لخصوصية أسرته، لن يتم الإفصاح عن أي تفاصيل شخصية إضافية.

وتعرض 11 فرداً من أفراد الطاقم لإصابات، غادر 9 منهم المستشفى، فيما لا يزال 2 يتلقون الرعاية الطبية.

وتهيب الشركة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.