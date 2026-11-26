أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دولة الإمارات وكندا تتمتعان بمقومات اقتصادية عديدة وفرص كبيرة لتوسيع الشراكات الاستثمارية، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وقال سموه في تغريدة على منصة "إكس": «تتمتع كلٌ من دولة الإمارات وكندا بمقومات اقتصادية كثيرة، وفرص كبيرة لتوسيع الشراكات الاستثمارية.»

وتابع سموه: «استقبلت اليوم معالي فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية في كندا، لمناقشة توسيع نطاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة والفرص التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا.»

واختتم سموه: «نؤمن دائما بالانفتاح الاقتصادي ركيزةً للريادة، وببناء الشراكات الدولية لتحقيق المصالح المشتركة، وبصناعة الفرص بدلاً من انتظارها».